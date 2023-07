Calciomercato: alla fine arriva Petagna in attacco, c’è l’accordo

Andrea Petagna sembra essere pronto a cambiare squadra ed essere il nuovo bomber del club. L’accordo c’è ed ora manca solo l’ufficialità di calciomercato.

Dopo una stagione ricca di alti e bassi al Monza, Andrea Petagna nel giro di davvero pochi giorni potrebbe cambiare squadra ed iniziare una nuova avventura. L’obiettivo è sicuramente quello di ritrovare una certa continuità sia dal punto di vista di minutaggio che di reti.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, un club di Serie A ha messo nel mirino Petagna per rinforzare il proprio reparto offensivo in questo calciomercato e l’accordo sembra essere davvero vicino. Si tratta di una operazione da seguire da vicino e nei prossimi giorni si avranno novità.

Mercato: Petagna il nuovo bomber, il club ci punta

Andrea Petagna è pronto ormai a diventare il nuovo bomber di un club. Sono in corso i contatti tra la stessa squadra e il Monza per capire la fattibilità dell’operazione. Ma alla fine la fumata bianca potrebbe esserci considerando che il calciatore ha voglia di iniziare una nuova avventura per essere il titolare. L’ultima stagione è stata ricca di alti e bassi e questo non ha permesso al club di poter fare un salto di qualità importante.

Ma ora il Cagliari è pronto ad acquistarlo in questo calciomercato e Petagna con Ranieri potrebbe fare sicuramente molto bene. I sardi hanno deciso di accelerare dopo l’infortunio di Lapadula e i contatti sono in corso per capire la fattibilità di questa operazione. Fumata bianca assolutamente possibil, ma ora si sta studiando la formula.

Per Petagna il Cagliari rappresenta l’occasione giusta per rilanciarsi dopo un periodo non semplice. L’esperienza di Monza non è andata nel migliore dei modi e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se ci sarà o no la tanto attesa fumata bianca.

Ultime Petagna: il Cagliari ci pensa

Il Cagliari pensa ad Andrea Petagna in questo calciomercato e si tratta di una opzione da seguire con attenzione nelle prossime settimane considerando anche l’infortunio di Lapadula. La speranza è quella di arrivare alla tanto attesa fumata bianca, ma tutto può succedere e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro e capire dove andrà a giocare la prossima stagione l’attaccante scuola Milan.