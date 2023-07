Morata via: arriva l’annuncio di Simeone

Alvaro Morata è tra i profili più chiacchierati del mercato, Simeone ha parlato di lui di recente e l’Atletico Madrid sembra aver preso una decisione

Tanti club sono a caccia di una punta in vista della stagione 2023/2024. Attaccanti sul mercato però ce ne sono terribilmente pochi e quindi quei pochi sono anche molto ambiti. Senza contare che non è detto che alla fine il club di turno voglia privarsene. In Italia ci sono Inter e Roma che stanno cercando un centravanti da dare ai rispettivi tecnici.

L’Inter è rimasta a bocca asciutta dopo il grande strappo con Romelu Lukaku che sembra irrisolvibile. La società non è parsa molto pronta all’evenienza e ora sta battendo il calciomercato con fibrillazione a caccia di una soluzione. La Roma invece è alla prese con la sostituzione di Tammy Abraham, vittima di un infortunio gravissimo nell’ultima giornata di campionato e che rientrerà verosimilmente intorno al mese di marzo.

Due scenari diversi, che pongono anche difficoltà diverse, ma che vanno entrambi nella stessa direzione, ovvero la ricerca di una punta. I giovani come Wahi e Balogun costano parecchio. Scamacca è un altro profilo che piace, ma il West Ham pone condizioni complicate. Ecco quindi che una vecchia conoscenza come Alvaro Morata è tornata di moda. La trattativa però in questi giorni si è rivelata più complessa del previsto.

Simeone gela tutti, le parole su Morata

Si pensava infatti che la voglia di Italia di Morata potesse avere un ruolo. L’attaccante infatti è stato già nel Belpaese con la maglia della Juventus e la moglie è italiana. Pare però che lo spagnolo non abbia tutta questa fretta di lasciare l’Atletico Madrid. Lui e il suo entourage avrebbero già trovato un accordo di massima sul contratto sia con l’Inter che con la Roma, ma non sta presssando il suo club di appartenenza per essere liberato.

La richiesta dell’Atletico Madrid non è clamorosa, ma comunque cospicua, ovvero 21 milioni di euro. Questo è il valore della clausola di rescissione e i colchoneros sarebbero anche disposti a non avere tutti i soldi subito ma con bonus, però nè la Roma nè l’Inter hanno quella liquidità. Ad abbassare ulteriormente le speranze dei due club ci ha pensato il Cholo Simeone.

Il tecnico infatti ha parlato in conferenza stampa in vista dell’amichevole contro la selezione del Team-K League in Sud Corea. Le parole di Simeone hanno abbastanza gelato le pretendenti, ha infatti ribadito che la volontà è di trattenere Morata, senza quindi abbassare di un millimetro le richieste economiche per cederlo. I due si sono anche parlati: “Non diremo in pubblico quanto ci siamo detti in privato. Sono molto contento di Morata, ed è molto importante per noi”.