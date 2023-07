Icardi torna in Italia: il motivo è Wanda Nara

Mauro Icardi fa ritorno in Italia, nonostante sia stato acquistato appena qualche giorno fa dal Galatasaray: il motivo è la moglie Wanda Nara.

L’avventura dell’argentino Icardi al PSG si è definitivamente conclusa. Dopo aver trascorso l’ultima stagione a Istanbul col Galatarasay, la società turca ha deciso di acquistare il cartellino del centravanti a titolo definitivo. Così gli ha sottoposto un contratto triennale. È cominciato allora una nuova avventura professionale per il calciatore, molto soddisfatto dalla prima esperienza della scorsa stagione, durante la quale ha messo a segno ben 22 gol.

Nonostante la sua decisione di natura professionale, il giocatore ex Inter farà ritorno in Italia. Nelle prime settimane di calciomercato è stato spesso accostato alla possibilità di ritornare in Serie A. D’altronde, al Belpaese Maurito è molto legato alla pari della sua famiglia e ha ancora casa a Milano. Le sue prossime notti le trascorrerà proprio lì e sarà per una decisione presa dalla moglie, Wanda Nara.

Augusto Tartufoli, durante il programma televisivo ‘A la tarde’ in onda su ‘America TV’, la nota showgirl e imprenditrice avrebbe deciso di proseguire la sua terapia medica a Milano. Dopo aver scoperto di avere alcuni problemi di salute, di cui ha parlato poi sui social la stessa Secondo quanto raccontato dal giornalista argentino,, durante il programma televisivo ‘A la tarde’ in onda su ‘America TV’, la nota showgirl e imprenditrice avrebbe deciso di proseguire la sua terapia medica a. Dopo aver scoperto di avere alcuni problemi di salute, di cui ha parlato poi sui social la stessa Wanda Nara, la donna è stata ricoverata e ora dovrà procedere con gli step necessari alla guarigione.

Mauro Icardi firma col Galatasaray ma torna in Italia: il motivo

Milano sarà la “casa” scelta da Wanda Nara per riprendere la sua condizione al meglio. La decisione sarebbe stata presa di comune accordo con il marito Icardi e con l’intera famiglia. Al momento, il noto volto della tv argentina e italiana ha soltanto confermato di avere dei problemi di salute da risolvere ma ha preferito non indugiare nei dettagli, anche e sopratutto per tutelare i suoi figli.