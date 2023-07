Lady Rugani boom: il costume non la contiene

Michela Persico, moglie del difensore della Juventus Daniele Rugani, si gode la piscina nel migliore dei modi: in costume non ha rivali

Sempre più baciata del sole, Michela Persico si gode il clima estivo nel migliore dei modi assieme all’amato figlio Tommaso. Non esiste migliore idea della piscina per cercare di sfuggire a caldo torrido delle ultime settimane.

Diciamo che ovunque la metti Michela fa sempre la sua figura, non a caso è considerata una delle wags (nome che fa riferimento alle mogli o compagne dei calciatori) più belle e note degli ultimi anni. La moglie di Daniele Rugani sa insomma il fatto suo e, tramite soprattutto a social come Instagram, riesce a dare il meglio di sé.

La meravigliosa giornalista sportiva si sta godendo le meritate vacanze insieme al suo bambino Tommaso, proprio mentre Daniele Rugani si trova negli Stati Uniti per completare la prima parte del ritiro con la Juventus.

Michela in questo periodo usa tantissimo Instagram grazie al quale pubblica scatti di vita semplice dove dimostra, tra le tante cose, tantissimo amore nei confronti del piccolo di casa Rugani, nato nemmeno tre anni fa.

Michela Persico: in costume brilla più di tutte

La giornalista sportiva e attrice – che negli ultimi tempi ha avviato tantissimi progetti inerenti perlopiù alla moda – si trova quindi in piscina per trascorrere gli ultimi momenti della sua estate. Tra qualche giorno tornerà nella sua amata Torino dove continuerà a portare avanti i suoi progetti lavorativi.

Nel frattempo, si gode gli ultimi giorni di vacanza assieme al figlio Tommaso. E lo fa scattando foto decisamente “spinte” grazie alle quali il suo fisico prorompente e scultoreo fuoriesce in maniera esemplare.

Nemmeno un giorno fa la moglie di Rugani ha pubblicato su Instagram diverse foto in costume che hanno scatenato diverse reazioni. C’era chi la considerava semplicemente stupenda e chi invece sottolineava il fatto che in passata si fosse operata chirurgicamente. A tali critiche la bella Michela non ha mai voluto replicare, ha del resto sempre usato l’arma del silenzio per spegnere le polemiche montate dagli haters.

Comunque, a parte questo, le ultime foto pubblicate sui social – che hanno tra altro raggiunto numeri importanti – ci permettono di capire che in questo momento lady Rugani sta vivendo un periodo di forma semplicemente raggiante. dal punto di vista fisico e non…