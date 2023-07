Calciomercato: prendono Balotelli, c’è già il “sì”

Balotelli intende cambiare aria con una proposta impossibile da rifiutare. Ecco il futuro dell’attaccante italiano, dove giocherà?

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante italiano è pronto a nuove sfide dopo che ha sposato il progetto del Sion, retrocesso in Serie B svizzera. La sua voglia di protagonismo potrebbe fare ancora una volta la differenza per scegliere un club avvincente per la prossima stagione.

Una voglia incredibile di tornare a segnare gol. Nella prima sfida ufficiale del Sion lo stesso Balotelli non è sceso in campo con un possibile indizio di calciomercato. In tanti sperano ancora lui, ma il tempo scorre inesorabile. Ormai SuperMario si avvia ai 33 anni e non è più un giovanotto: dovrà fare i conti con tante dinamiche in vista del futuro con la sua carriera che si avvia al termine. I prossimi giorni saranno così decisivi per conoscere il suo futuro, ma starebbe aspettando soltanto una cosa. Mario Balotelli è voglioso di continuare il suo percorso, seppur non in primissima linea nelle big d’Europa.

Calciomercato, il futuro di Mario Balotelli: la proposta da non rifiutare

L’attaccante italiano ha perso numerosi treni in carriera a causa della sua testa calda e del suo carattere ribelle. Anche il Ct Mancini ha cercato di coccolarlo per convocarlo nuovamente con la Nazionale italiana visto che i due si conoscono bene da ormai tanti anni. Proprio Mancini l’ha fatto esordire in Prima squadra con la maglia dell’Inter, ma il terreno di gioco resta il giudice supremo per le decisioni.

Mario Balotelli vorrebbe di nuovo cambiare aria, ma al momento non ci sono così tante offerte. Ora è solo in Serie B svizzera non scendendo nemmeno in campo nella prima sfida vinta dal Sion contro il Vaduz. Come svelato da Tmw, la scelta di non andare al Brasile accettando l’offerta del Flamengo qualche estate fa è stata decisiva in negativo. Ha preferito di stare vicino casa a Brescia per poi accettare il progetto del Monza di Berlusconi e Galliani in serie B. Al momento ci sarebbe già un’offerta turca, ma il suo futuro potrebbe essere così in Arabia Saudita con una proposta a cui sarà impossibile dire no.

L’attaccante italiano dovrà trovare la sua giusta dimensione per dire subito addio al Sion, retrocesso in Serie B svizzera. Un motivo in più per voltare ancora una volta pagina per la sua carriera tormentata. Il suo carattere difficile è stato decisivo in negativo: sarebbe potuto diventare uno degli attaccanti più forti al mondo con una classe fuori dal comune. Gli esordi all’Inter da giovanissimo per poi vestire le maglie gloriose di Liverpool e Manchester City: Balotelli ora è sempre più solo con la sua carriera che si avvia alla fine.