Il costume è minuscolo: Cecilia Rodriguez lascia senza parole

Cecilia Rodriguez con un costume striminzito in primo piano manda in visibilio totale i fan: curve meravigliose che fanno sognare

Sulle spiagge di Mykonos, sono diverse le personalità del mondo dello spettacolo che stanno strappando applausi a scena aperta con gli scatti delle loro vacanze. Tra le bellezze che stanno risaltando maggiormente, impossibile non annoverare Cecilia Rodriguez, che in questa fase è la vera e propria regina dell’isola.

La modella e showgirl argentina, 33 anni, si conferma davvero in grandissima forma, come del resto ci ha abituato piuttosto bene da diverso tempo a questa parte, e uno scatto dopo l’altro è sempre più irresistibile. Radiosa e seducente, in compagnia del suo Ignazio Moser si sta godendo momenti preziosi di relax e sta facendo strage di cuori.

Una presenza, la sua, ormai diventata un must alle nostre latitudini, una capatina sul suo profilo social è inevitabile. Alla tentazione non si resiste, Cecilia conferma tutto il fascino di famiglia e in più di una occasione ha dimostrato di non avere assolutamente nulla da invidiare alla sorella Belen. Anzi, ha saputo ritagliarsi un proprio pubblico di fedelissimi, oltre che promuovere il proprio nome come brand a parte rispetto a quello della celebre sorella. Prova ne sia che ormai siamo di fronte a una delle modelle più richieste su scala internazionale. Negli ultimi mesi, le sue apparizioni hanno lasciato il segno, come ad esempio quella al Festival di Cannes, dove è stata protagonista assoluta.

Cecilia Rodriguez, in bikini è un capolavoro: da innamorarsi al primo sguardo, lato A ipnotico

E continua ad esserlo naturalmente anche nei mesi estivi. Come detto, i suoi scatti a Mykonos si stanno rivelando micidiali e negli ultimi post la carrellata di immagini ha davvero fatto battere forte il cuore dei numerosissimi ammiratori.

Quasi cinque milioni di followers su Instagram per Cecilia, un numero che cresce costantemente e a vista d’occhio e con primi piani del genere è facile capire il perché. Sguardo sensuale, posa irresistibile, una scollatura vertiginosa che risalta con un costume che sta su a fatica. La visione delle sue curve non può mai lasciare indifferenti, i like arrivano copiosi, per non parlare dei commenti, estasiati sia da parte del pubblico femminile che la ammira per la sua eleganza, che di quello maschile, in delirio per dettagli di tale fascino.