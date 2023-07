Lukaku, è fatta: 4,5 per il prestito e 29 più bonus di riscatto

Romelu Lukaku è al centro di diverse voci nell’attuale sessione di calciomercato: spuntano le cifre di una clamorosa firma

Non è affatto un mistero che il nome di Romelu Lukaku continui a risuonare con forza in sede di calciomercato. Il gigante belga, infatti, è ancora senza squadra: anche perchè il Chelsea, proprietario del cartellino, ha le idee chiarissime.

Lukaku non rientra minimamente nei piani futuri dei ‘Blues’, tantomeno in quelli di Pochettino. Ed è così che con il benestare del manager argentino, adesso l’attaccante si ritrova solo ed in cerca di nuova sistemazione. Con l’Inter, si sa, ogni discorso è stato ormai chiuso. Il rapporto tra ‘Big Rom’, la società meneghina e soprattutto spogliatoio e tifoseria si è incrinato irrimediabilmente. Si è parlato di diverse possibilità per quella che dovrebbe essere la nuova squadra del centravanti di proprietà del Chelsea.

È ventilata, da qualche settimana, l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita. Un trend ormai consolidato e assolutamente preoccupante per il calcio europeo. Diversi i big che sono già approdati ufficialmente nella Saudi Pro League, molti ‘italiani’ come Milinkovic-Savic e Marcelo Brozovic, ex compagno di Lukaku in nerazzurro. Si è parlato incessantemente anche della Juventus, il reale motivo che ha scatenato la rottura insanabile tra la punta e l’Inter.

Lukaku, ci siamo: accordo totale, ecco dove giocherà

Il sì di ‘Big Rom’ alla società piemontese ha fatto perdere la pazienza a Marotta e Ausilio che, di fatto, hanno immediatamente chiuso le porte in faccia a Lukaku. E adesso sembra proprio che la destinazione dell’attaccante sia pronta ad essere ufficializzata. A parlarne, su Twitter, è l’account ‘Juventus Mercato’ che rivela quella che è a conti fatti un’anticipazione clamorosa di ciò che dovrebbe avverarsi già nelle prossime ore.

Lukaku, infatti, sarà il nuovo numero nove della Juventus: le cifre, in tal senso, confermerebbe un accordo ormai trovato tra la dirigenza bianconera e quella del Chelsea. Prestito oneroso a 4,5 milioni di euro più bonus, con diritto di riscatto fissato a 29 più eventuali altri bonus legati alle prestazioni del calciatore. Uno scenario pazzesco che vedrebbe sicuramente gongolare mister Massimiliano Allegri, a mani basse il grande sponsor per l’approdo di Lukaku in bianconero. Lo ha richiesto a gran voce e pare proprio che i vertici juventini abbiano deciso di accontentarlo portando il 30enne di Antwerpen ad un clamoroso tradimento all’Inter.

Lukaku, dunque, in attesa di smentite è già virtualmente bianconero: le prossime ore saranno decisive in tal senso. L’attaccante classe ’93, sotto contratto fino al 2026 con il Chelsea, nella sua ultima stagione con la maglia dell’Inter ha collezionato 37 presenze con 14 reti e ben 7 assist vincenti all’attivo. Con buona pace di Vlahovic che, a determinate condizioni, potrebbe davvero fare le valigie e lasciare campo libero al belga.