Addio Morata: la big italiana lo molla

La big italiana molla Morata e gli dice addio dopo settimane di trattative: un grande colpo di scena, ecco tutti i dettagli

Alvaro Morata è uno dei giocatori che stanno facendo più parlare di sé in questo mercato. Diverse squadre italiane hanno avviato i contatti per acquistare il centravanti spagnolo, che ha grande desiderio di tornare in Serie A.

Il Milan ha preso Noah Okafor, mollando definitivamente la pista per l’ex Juve, mentre la Roma cerca un giocatore in grado di sostituire Abraham in questo periodo che è infortunato. Ma i costi per acquistare Morata sono molto alti ed è per questo che bisogna pensarci su due volte prima di sferrare l’offensiva, soprattutto per chi non ha grandi disponibilità economiche.

E poi c’è l’Inter, che dopo la diatriba con Lukaku cerca un nuovo centravanti. Inzaghi ha messo Morata in cima alla lista dei giocatori che vorrebbe prendere per completare l’attacco. Tuttavia, ci sono dei parametri particolari da rispettare nella politica del club nerazzurro e l’attaccante spagnolo non li rispetta.

Morata è un classe ’92, ha superato i trent’anni e il suo ingaggio è decisamente alto. E poi c’è da valutare quanto effettivamente chiede l’Atletico Madrid per liberare il giocatore, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

L’Inter ha deciso di rinunciare a Morata

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter molla Morata: troppi 21 milioni di euro per il cartellino e 9 di ingaggio, nonostante sia un profilo molto apprezzato da Inzaghi. Il club nerazzurro vuole un giocatore diverso, magari più giovane, che faccia carte false per arrivare a Milano, un po’ come hanno fatto Thuram e Frattesi.

Il centravanti finito in pole position è Folarin Balogun, ma l’Arsenal per lasciarlo partire chiede 40 milioni di euro. Un costo decisamente alto per le casse dell’Inter e infatti Marotta vuole abbattere questa valutazione trattando con i Gunners.

Nel caso non si dovesse arrivare a Balogun, la principale alternativa per Marotta e Ausilio è Beto dell’Udinese. Federico Balzaretti ascolterà tutte le offerte che arriveranno, la valutazione si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro.

Questo mese servirà all’Inter per concentrarsi appieno sull’attaccante, anche se – dopo Sommer – si è parlato anche dell’acquisto di un nuovo portiere. E in più, i nerazzurri sono vicini a concludere anche l’arrivo di Lazar Samardzic, uno dei centrocampisti che si è espresso meglio, tra l’altro compagno di squadra di Beto. Chissà che non possa esserci un doppio colpo.