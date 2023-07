Federica Nargi, lo scatto da dietro è da infarto: dettaglio incandescente

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ lascia senza parole i suoi followers: l’ultima foto è davvero esagerata, lato B da applausi

Non è un qualcosa di ordinario che un personaggio del mondo dello spettacolo rimanga sulla cresta dell’onda per così tanti anni, tra apprezzamenti ed un seguito decisamente fuori controllo. Uno spettacolo di donna Federica Nargi che, con la sua bellezza davvero incontenibile, rimane tutt’ora un magnete irresistibile per milioni di italiani.

Simbolo assoluto della bellezza mediterranea, l’ex velina si mostra più che volentieri sui social senza mai scadere in una facile volgarità. Una donna elegante, sexy come poche, che sa davvero conquistare tutti con la sua semplicità che ritroviamo nei numerosi scatti pubblicati sulle sue pagine ufficiali. Federica Nargi nasce il 5 febbraio 1990 a Roma e comincia la sua carriera nel mondo della moda dove ha sin da subito enorme successo, con diversi marchi di spicco. In seguito, la ormai nota consacrazione sul bancone più famoso d’Italia: quello di ‘Striscia la Notizia’.

L’ideatore del tg satirico Antonio Ricci la volle a tutti i costi accanto alla bionda Costanza Caracciolo, in una accoppiata dimostratasi immediatamente vincente. La Nargi è anche una conduttrice affermata: la sua ultima fatica è stata ‘Gialappashow’, un programma di natura comica nel quale ha affiancato il famoso trio della Gialappas’ Band.

Federica Nargi, social impazziti: “Che fortuna”

Per quel che riguarda la sua vita privata, va sottolineato come ormai da tanto tempo (circa 14 anni) faccia coppia fissa, pur non essendo ufficialmente sposata, con l’ex attaccante della Juventus Alessandro Matri. Insieme hanno avuto anche due bellissime bimbe: Sofia di 6 anni e la figlia minore, Beatrice, di 4. Che si parli di foto di lavoro, impegnata nei suoi ultimi shooting fotografici ma non solo. Anche in famiglia o con amici, la Nargi è semplicemente irresistibile.

Ed i social network non possono che ‘compensare’ la showgirl romana con una mare di likes e commenti ad ogni suo piccolo movimento. Basti pensare che su Instagram, piattaforma preferita dalla Nargi, il successo è stato a dir poco strepitoso: conta infatti ben 4,2 milioni di seguaci. Un numero enorme, cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. Sintomo di un successo tutt’altro che in calo. Nella sua ultimissima istantanea, però, la 33enne capitolina ha davvero spiazzato tutti.

In barca a Formentera, dopo Ponza e Ibiza, lady Matri ha mostrato un lato B decisamente generoso mentre è seduta e dà le spalle all’obiettivo. “Che fortuna‘, scrive l’ex velina facendo riferimento al suo generoso lato B per il quale i fan sono immediatamente impazziti inondando Federica di commenti decisamente colori e migliaia di likes in pochissime ore.