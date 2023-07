Inter-Sommer: le parole dello svizzero non lasciano dubbi

Il portiere svizzero è convinto della sua scelta: le sue parole non sono interpretabili e non lasciano spazio a dubbi

Il dilemma portiere è più di un problema non tanto per la difficoltà a trovare nomi di valore quanto per i tempi che si stanno allungando. Inzaghi vorrebbe il suo nuovo portiere titolare subito per permettergli di ambientarsi meglio e di capire i meccanismi della squadra che con Onana sembravano rodati alla perfezione.

Il campionato inizierà a breve e la questione portiere sta diventando una sorta telenovela, anche se a differenza di altre questa vede il diretto interessato già promesso sposo dell’Inter. Yann Sommer infatti ha già fatto capire di voler fare presto parte della squadra nerazzurra, al Bayern Monaco è consapevole che una volta recuperato Manuel Neuer non avrebbe più chance di giocare come titolare.

Le due parti non sono mai state così vicine. Nuove prove arrivano dallo stesso portiere che, dopo lo scontro in amichevole contro il Kawasaki Frontale, ha parlato proprio del suo futuro usando parole che non lasciano spazio a dubbi.

Calciomercato Inter: Sommer svela il suo futuro, Bayern al lavoro per il sostituto

L’Inter dovrebbe muoversi per concludere quest’operazione anche per concentrarsi meglio sul secondo portiere, ovvero Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk il cui valore si aggira attorno ai 30 milioni (troppi per le casse nerazzurre). Chiudere la questione Sommer è di fondamentale importanza per allenatore e squadra: arrivare a metà agosto senza un portiere titolare potrebbe rivelarsi deleterio.

A questo scenario l’Inter non vorrebbe arrivare, con lo stesso Sommer che ormai spinge il club tedesco a essere ceduto. Dopo la partita con i Kawasaki, l’ultima del tour giapponese (la prossima sarà contro il Liverpool a Singapore), il portiere ai cronisti ha detto che del suo futuro “se ne parlerà tra qualche giorno“.

Parole abbastanza chiare e che fanno capire che le due società ormai sarebbero arrivate a un accordo. Il Bayern Monaco non a caso è già alla ricerca del sostituto dell’ex Monchegladbach: tramontata la pista che portava allo spagnolo David Raya del Brentford, occhio ora a Baumann dell’Hoffenheim, portiere esperto che non darebbe ‘fastidio’ all’intoccabile – ma che ancora non ha recuperato dal grande infortunio – Neuer. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi nelle prossime ore o nei giorni a venire, certo è che l’Inter ha grossa fretta di mettere le mani su un portiere, nello specifico su Sommer.