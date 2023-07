Roma, giù la maschera: perché Mancini si allena con la protezione al naso

Allenamento con protezione al naso per il difensore giallorosso, Gianluca Mancini. Svelato il motivo della mascherina protettiva

La Roma è in ansia per il suo difensore Gianluca Mancini, che durante l’amichevole contro il Braga ha riportato una sospetta frattura al setto nasale. L’infortunio è avvenuto in uno scontro di gioco e, sebbene non sembri particolarmente grave, ha comunque destato preoccupazione nello staff medico del club giallorosso.

Tuttavia, non tutto è perduto per Mancini e la Roma. Dopo un’attenta valutazione, lo staff medico ha deciso di trattenerlo in ritiro in Portogallo, dove la squadra sta svolgendo il proprio precampionato. Questa decisione è stata presa per permettere al difensore di sottoporsi a un trattamento adeguato e di recuperare al meglio dall’infortunio.

Per i prossimi giorni, Mancini si allenerà con una maschera protettiva per evitare ulteriori danni al naso e garantire una migliore protezione durante gli allenamenti. Inoltre, non effettuerà contrasti nelle partitelle, al fine di evitare rischi inutili che potrebbero complicare ulteriormente la sua situazione.

Sebbene il giocatore sia stato escluso dalla probabile formazione per il secondo test in Algarve, in programma sabato contro l’Estrela, la Roma si augura di avere presto di nuovo il suo difensore a disposizione. L’infortunio di Mancini rappresenta sicuramente una preoccupazione per José Mourinho e il suo staff tecnico, poiché il difensore è uno degli elementi chiave nella difesa della squadra.

Mancini, svelato il motivo della maschera: frattura al setto nasale per il difensore della Roma

Gianluca Mancini è stato un punto fermo per la Roma nella scorsa stagione, dimostrando talento e affidabilità nelle sue prestazioni. La sua capacità di leggere il gioco e intervenire con precisione lo ha reso un elemento essenziale della retroguardia giallorossa.

Inoltre, l’infortunio del difensore classe 1996 arriva in un momento delicato, con la stagione imminente e la squadra che sta lavorando duramente per prepararsi al meglio. La presenza del numero 23 in campo è fondamentale per la solidità della squadra e la sua assenza potrebbe comportare un adattamento della formazione e delle strategie di gioco.

Tuttavia, la Roma ha dimostrato di avere una rosa competitiva e un buon livello di profondità, con altri difensori pronti a prendere il posto di Mancini se necessario. Mourinho e il suo staff lavoreranno con il giocatore per garantire un recupero rapido e sicuro, al fine di riavere presto Mancini in campo.

Con la professionalità e il duro lavoro del giocatore e dello staff medico, ci si augura che Mancini possa tornare in campo presto e continuare a dimostrare la sua qualità nella difesa della compagine capitolina.