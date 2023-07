Calciomercato, nome nuovo a centrocampo: arriva dalla Ligue 1

Un nuovo rinforzo a centrocampo in Serie A: profilo nuovo uscito a galla pochi minuti fa, ecco il super affare della big italiana

Novità importanti in queste settimane frenetiche di calciomercato. Il Milan si è laureata come la regina del calciomercato mettendo a segno colpi di livello internazionale, ma non sembra essere finita qua. Anche le altre big d’Italia sono al lavoro per puntellare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori, che invocano a gran voce innesti di qualità.

Innesti di qualità per sognare sempre in grande. Le big d’Italia continuano a monitorare anche profili interessanti provenienti dal campionato francese: ora la pazza idea per un rinforzo a centrocampo con alternative di livello in vista della prossima stagione. Un nome uscito fuori per la prima volta ed è stato accostato al Napoli proprio pochi minuti fa. Il calciomercato dei partenopei potrebbe così regalare idee suggestive per innalzare il tasso tecnico della formazione azzurra, guidata da Rudi Garcia, che non vede l’ora di abbracciare nuovi acquisti.

Calciomercato, colpo a centrocampo in Serie A: nome a sorpresa

Il Napoli proverà così a puntellare la rosa di Rudi Garcia dopo la cavalcata entusiasmante di Luciano Spalletti. Ora l’allenatore francese sta trasferendo le proprie idee tattiche ai propri calciatori, ma si aspetta dal calciomercato altri rinforzi per competere anche in Champions League.

Come svelato dal giornalista di DAZN, Orazio Accomando, il Napoli sarebbe sulle tracce di Jens Cajuste, centrocampista svedese di origini americane che milita attualmente in Ligue 1 allo Stade Reims. Cresciuto calcisticamente nel Midtjylland, si è confermato anche in Prima squadra dov’è stato protagonista del campionato vinto. Successivamente ha fatto il suo esordio in Champions League sfidando formazioni blasonate, come Liverpool, Atalanta ed Ajax. Nel gennaio 2022 è arrivato il suo trasferimento in Francia vestendo la maglia dello Stade Reims. Può ricoprire tutte le posizioni del centrocampo, ma principalmente è un mediano dai piedi buoni: ha segnato anche diversi gol nell’ultima Ligue 1. La sua valutazione non è esagerata e potrebbe fare al caso di Rudi Garcia che si aspetta nuovi rinforzi per competere ancora con le big d’Italia e d’Europa.

Un nome a sorpresa venuto a galla pochi minuti con il tweet del giornalista di DAZN Orazio Accomando, sempre ben informato sulle trattative dei migliori club della Serie A. Il Napoli pensa così a nuovi acquisti con un mese di agosto davvero infuocato in casa partenopea. Dopo l’addio di Kim, trasferitosi al Bayern Monaco, la società partenopea è ancora in attesa di piazzare un colpo per rinforzare la retroguardia partenopea. Il tempo stringe, ma il presidente De Laurentiis ha predicato calma ed entro il 12 agosto ci saranno novità importanti per la rosa della prossima stagione.