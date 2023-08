Vlahovic insieme a Lukaku: il piano diabolico della Juve

Un’ipotesi clamorosa per l’attacco della Juventus: Vlahovic-Lukaku finalmente insieme, ecco il piano che farà sognare i tifosi

Sono passate le prime settimane di mercato ed in casa Juventus si stanno valutando le prossime mosse, con l’idea di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il focus, inevitabilmente, continua ad essere sul reparto avanzato che potrebbe registrare molti cambiamenti.

Il giornalista e opinionista Rudy Galetti è intervenuto ai microfoni di ‘TVPLAY_CMIT’ per, ovviamente, fare il punto sulle future trattative di calciomercato che coinvolgeranno le big del nostro calcio. Sotto la lente d’ingrandimento i piani della Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo aver chiuso in maniera assai negativa l’ultima stagione, punta ad un rilancio immediato in termini di risultati.

Tornare quindi a competere, in Serie A, per i vertici. E magari col Napoli per lo Scudetto che nella passata stagione gli azzurri hanno meritatamente conquistato quasi senza il minimo sforzo. Galetti si è focalizzato su quello che è uno dei nomi caldissimi dell’estate bianconera: Romelu Lukaku. Si è parlato a lungo del ‘tradimento’ del belga nei confronti dell’Inter, club che lo ha rilanciato e poi riaccolto nonostante prestazioni non sempre brillanti con i nerazzurri.

Juventus show: Vlahovic-Lukaku, cosi si può davvero

Il destino di ‘Big Rom’ potrebbe essere strettamente legato a quello di Dusan Vlahovic, un altro grande bomber che ormai da mesi è avvicinato ad una clamorosa uscita dal club torinese. Proprio sul serbo, Galetti ha dichiarato: “Vlahovic ha soprattutto l’interesse di club di Premier League. Prima più il Chelsea, adesso il Tottenham grazie al pressing del Bayern Monaco per Kane che andrà quindi rimpiazzato”.

Sulla situazione, secondo quanto riferito, pare che la Juve punti ad almeno 80 milioni di euro per il cartellino dell’ex Fiorentina: richiesta, al momento, considerata troppo alta. Nei piani della ‘Vecchia Signora’, secondo quanto riferito dal noto giornalista, potrebbe anche esservi l’idea di affondare il colpo Lukaku pur mantenendo in rosa lo stesso Vlahovic. Per un duo d’attacco davvero esplosivo. “La Juve continua a muoversi sottotraccia per Lukaku e viste le difficoltà a far partire Vlahovic, si potrebbe pensare a fare arrivare il belga a prescindere dall’addio del serbo“.

Si starebbero vagliando varie possibilità, come quella di cedere i tanti esuberi a disposizione di Massimiliano Allegri per racimolare il tesoretto giusto e arrivare al cartellino di Lukaku. Si sta parlando da tempo di Zakaria, che non rientra nei piani del ‘Conte Max’. Così come ha già salutato Arthur Melo, finito alla Fiorentina. Si proverà quindi a segnare un grandissimo colpo, con Vlahovic che – paradossalmente – potrebbe arrivare ad affiancare l’ex interista in un tandem da urlo che i tifosi bianconeri già stanno sognando.