Addio Serie A, sarà Barcellona o Premier League

Sempre meno vicino all’arrivo in Serie A dove lo seguono due squadre importanti: lui vuole la Premier League, ecco tutti i dettagli

Non sono certo questi gli anni in cui il calcio italiano vive il proprio massimo splendore. Chi li ricorda o anche chi ne ha sentito parlare solamente, sa che forse il meglio si è avuto tra gli anni Ottanta ed i Novanta. Questo significa che anche i calciatori prima desideravano venire a giocare in Italia, cosa che ora invece non accade con tutti. C’è chi arriva per il prestigio di una maglia e chi invece se ne allontana.

Certo, non che alcune destinazioni di Serie A siano da scartare, ma ci sono calciatori nati all’estero che sognano campionati oggi più importanti come quello inglese. Infatti pare che un obiettivo di diverse squadre italiane voglia proprio volare in Premier League quanto prima possibile. Altrimenti…

Il fenomeno della nazionale spagnola e del Barcellona, Ferrán Torres, non è certo di restare ancora per molto al Camp Nou. Due squadre su tutte si sarebbero fiondate su El chico de oro, classe 2000 nato a pochi chilometri da Valencia. Juventus e Milan avrebbero annotato il suo nome sui propri taccuini, ma a quanto pare non sarà italiana la destinazione finale.

Addio Serie A! Destinazione decisa

Lui continua a non voler rinnovare con il Blaugrana, ma dall’altro lato non preferirebbe destinazioni italiane. C’è anche da dire che le stesse squadre di Serie A poi avrebbero anche qualche difficoltà a portare al Barcellona un’offerta seria, senza contare che l’ingaggio dell’iberico non è basso. E così, se dopo solo un anno e mezzo potrebbe essere addio al Barça, comunque difficilmente Torres arriverà in Italia.

Diverse le voci di mercato per quanto riguarda il ventitreenne, iniziate appunto dopo la notizia dei suoi mal di pancia. Sembrerebbe un paradosso, ma intanto stando ai rumors dalla Spagna ci sarebbe una squadra britannica su tutte a volere il laterale spagnolo. Non è tra le più blasonate, come invece in Italia lo sono Juve e Milan.

A chiedere informazioni per il classe 2000, infatti, sarebbe adesso l’Aston Villa di Unai Emery che ha chiuso la scorsa stagione in settima posizione. Il fascino e forse anche la sicurezza economica della Premier League, però, sembrano essere le uniche cose ad attirare Ferrán. Per lui Premier o… Permanenza al Barcellona. Decisive in tal senso le prossime settimane.