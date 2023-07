Costume aperto: Dayane Mello lascia di sasso

Dayane Mello vuole stupire tutti in quest’estate, le nuove foto dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi mettono di buon umore i fan

La Mello è lanciata nel suo ruolo di influencer, cerca di recuperare terreno rispetto alle altre colleghe e vuole farlo con foto che lasciano il segno.

L’estate delle influencer è una continua sfida, a colpi di click e con foto che lasciano quasi senza fiato i fan. Lo sa bene Dayane Mello, modella sudamericana che in Italia cerca ancora la svolta per decollare in maniera definitiva, maturando così un ruolo di assoluta protagonista.

Ha partecipato a vari reality e non è un caso come negli hashtag dei fan per le sue foto è riproposto spesso quello del Grande Fratello, nella casa più famosa d’Italia potrebbe anche tornare per la prossima edizione dedicata ai vip. Intanto, mostra la sua splendida forma per infiammare il pubblico estivo.

Dayane Mello, un costume esplosivo

Dalla pagina dayanemellofaan su Instagram arrivano gli scatti della modella in Sardegna, le foto per pubblicizzare un costume da bagno vanno letteralmente a ruba, appassionando decisamente i tanti followers che la seguono e le dedicano anche pagine intere sui social. Dayane Mello in nero, una visione che appassiona sempre più la platea del web, che lanciano così l’influencer ad alta quota nel confronto contro le altre vip italiane e non solo.

È ormai una delle influencer più seguite, tanti i complimenti arrivati dopo lo shooting fotografico, a mostrane il fisico longilineo e senza un filo di grasso. La modella vuole entrare nel cuore degli italiani, il rilancio della sua carriera in televisione passerà per la prossima stagione, sperando così di partecipare al gp ma anche di avere uno spazio dove mostrare il suo talento. La Mello, al momento, è una delle star sul web, lo testimoniano anche le classifiche specializzate in materia.

Come riporta il sito influenceritalia.it, i fan stanno crescendo con buona facilità, mostrando un trend positivo. Attualmente è al 336° posto dei personaggi famosi seguiti in Italia su Instagram, una classifica che comprende non solo modelle e attrici, ma anche tutti gli altri personaggi pubblici, come politici, conduttori tv, cantanti ma soprattutto calciatori. Curiosamente, è in una posizione simile a quella dell’attrice Laura Chiatti e di Mattia Perin, portiere della Juventus, avendo 1,1 milioni di follower e dopo aver ricevuto qualcosa come più di 23 milioni di like.