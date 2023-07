Nessuna scusa, rottura con l’Inter definitiva

Si è parlato in questi giorni di una possibile riconciliazione tra l’Inter e Romelu Lukaku, ma è arrivata una secca smentita sulla questione.

La caccia a una punta da parte dell’Inter è uno degli argomenti probabilmente più caldi in questo calciomercato. I nerazzurri erano infatti convinti di poter riaccogliere Romelu Lukaku in rosa. In questo modo in attacco ci sarebbe stato da rimpiazzare ci sarebbe stato il solo Edin Dzeko, con l’arrivo di Marcus Thuram che ha colmato rapidamente la lacuna.

Ora però manca il bomber dal gol facile e in grado di assicurare una grande prolificità. L’Inter infatti era convinta di riportare a casa il belga dopo averlo già perdonato una volta. Dopo l’addio di Conte, estate 2021, Lukaku decide infatti che la sua avventura a Milano è conclusa, accettando il corteggiamento del Chelsea nonostante il grande amore della piazza nerazzurra e la possibilità di diventare la punta di diamante della squadra. L’estate scorsa la ricucitura dello strappo, con Romelu di nuovo in Lombardia.

Anche i tifosi lo perdonano e tutto sembra procedere per il meglio. Verso la fine della preparazione estiva, un grave infortunio lo manda ko. Alla fine Lukaku riesce a giocare il Mondiale, ma per rimettersi in forma ci vuole tempo e l’Inter lo aspetta fino all’ultimo, quando, nel finale di stagione, con i suoi gol porta i nerazzurri in finale di Champions League e al terzo posto finale in Serie A.

Il perché dello strappo, il flirt con la Juventus nonostante le parole

Tutto fa pensare che, visto il nuovo amore sbocciato, si vada verso il riscatto dal Chelsea, che aveva detto sì alla cessione, ma solo in prestito. L’Inter lavora all’addio di Onana e con quei soldi bussa alla porta dei blues per farsi dare Lukaku a titolo definitivo, forte della convinzione di avere il sì del giocatore in tasca.

Lo stesso Romelu si era esposto con dichiarazioni pesanti, affermando che non sarebbe mai andato alla Juventus o al Milan, ma in Italia avrebbe vestito solo la maglia dell’Inter.

Poi il clamoroso colpo di scena. L’Inter chiama ma Lukaku non risponde. Il perchè emerge nel giro di poco tempo. Ci sono flirt con altre squadre e Lukaku sta ascoltando le proposte. La più interessante è proprio quella della Juventus, nonostante abbia affermato che non sarebbe mai andato a Torino.

Da lì una rottura che è definitiva. Il problema punta per i nerazzurri c’è, ma l’inaffidabilità dimostrata dal belga è troppa per prendere in considerazione una nuova riappicificazione, ne è convinto Sandro Sabatini che a Radio Radio spiega: “A me non risulta che Lukaku abbia mandato messaggi di scuse verso l’Inter. Ha tradito e Lautaro Martinez l’ha raccontato, ma non è la prima volta che lo fa. L’Inter ha fatto partire Dzeko, senza avere la firma di Lukaku: questa mossa del club nerazzurro è stata sbagliata”