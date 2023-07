Gambe roventi e tacchi da capogiro: Annalisa lascia di sasso

La meravigliosa cantautrice è sempre più sexy sui social: i suoi ultimi scatti bollenti hanno fatto impazzire milioni di followers

Sono innumerevoli i personaggi che anno dopo anno, nel mondo dello spettacolo, si susseguono. Ma alcune rarità che persistono rimanendo ai vertici del successo ci sono ancora: tra queste spicca sicuramente la meravigliosa Annalisa Scarrone.

Semplicemente Annalisa, la cantautrice nasce a Carcare in provincia di Savona il 5 agosto 1985. ‘Nali’, nomignolo attribuito anche al sui primo album di grandissimo successo, sul web è senza dubbio tra le donne più amate, chiacchierate e seguite degli ultimi anni. Sui social conta una fan base numerosissima, quasi 2 milioni, che la bella ligure ama deliziare con foto davvero bollenti. Non è infatti una sorpresa che Annalisa mostri tutta la sua infinita bellezza negli aggiornamenti forniti agli ammiratori praticamente a cadenza quotidiana. Foto di famiglia, con amici o semplicemente al lavoro, il successo è sempre assicurato.

Raggiunge il successo grazie alla partecipazione al talent show ‘Amici di Maria De Filippi‘ che ormai da anni dà una grande occasioni ai giovani talenti del canto e della danza che hanno bisogno di emergere. Nel 2010 si piazzò addirittura al secondo posto, dietro solo all’amico Sergio Sylvestre. Ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione ad ‘Amici di Maria De Filippi’, talent show che ciclicamente va in onda anno dopo anno su Canale 5.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e quello che sembrava essere una brillante promessa, è finalmente sbocciata con un successo quasi incalcolabile. ‘MTV Music Awards’, ‘Wind Music Awards’, dischi d’oro e di platino. Sono solo una piccolissima parte dei grandi obiettivi raggiunti dalla 37enne ligure. Il suo tour estivo ha subito registrato il tutto esaurito, con una data in particolare per la quale c’è grandissima attesa: a Milan, il 4 novembre, per il concerto al ‘Forum di Assago’.

Annalisa inccandescente: tacchi e gambe da applausi

Tra i suoi successi più iomportanti sicuramente le recenti ‘Bellissima’ e ‘Mon Amour’, divenuto disco di Platino. Ultimamente ha portato ‘Disco Paradise’, pezzo scritto e interpretato insieme a Fedez e J-Ax, a diventare a mani basse l’hit più cantata e ballata dell’estate 2023. Ha anche preso parte al concerto ‘LoveMi’, totalmente gratuito, organizzato da Fedez in piazza Duomo a Milano.

Per quanto riguarda la vita privata va sicuramente menzionato il matrimonio che, lo scorso 29 giugno, l’ha vista unirsi in chiesa insieme a Francesco Muglia, manager originario di Padova, in una celebrazione segretissima che nemmeno i fan avevano intuito e venuta a galla solo alcune ore dopo. Su Instagram ha recentemente pubblicato uno scatto che ha lasciato senza parole.

Vestito cortissimo e gambe perfette in bella vista, contornate da tacchi a spillo in un look davvero aggressivo e sensuale. Occhiali da sole e capelli raccolti per la bellissima cantautrice che ha seminato il panico tra i fan rimasti a dir poco estasiati dalla sua sensualità. Ed i poche ore, il web, l’ha ancora una volta – giustamente – incoronata regina dei social.