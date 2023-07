Georgina Rodriguez straripante sul divano: lato B impressionante

Georgina Rodriguez lascia tutti senza parole. Lady Ronaldo ha sorpreso i suoi followers con uno scatto clamoroso. Tantissimi i like e i commenti pervenuti sotto al post pubblicato qualche ora fa su Instagram.

Georgina Rodriguez è una delle modelle più famose al Mondo e più chiacchierate. Non solo per la sua bellezza senza fine, ma anche per il fatto che sia la compagna di vita di uno dei più forti giocatori della storia recente del calcio: Cristiano Ronaldo.

La relazione tra il talento portoghese e la modella ed influencer spagnola va avanti da oltre 7 anni. Infatti, i due si sono conosciuti nel lontano 2016. Da allora è nata una lunga storia d’amore. Una storia d’amore che secondo alcune voci sarebbe stata vicina al capolinea. Cosa, che, invece, è stata smentita da diversi scatti pubblicati sui social dai protagonisti nel corso della loro vacanza. Sia Georgina che Ronaldo, nelle foto in questione, appaiono molto affiatati e sorridenti.

Georgina Rodriguez, i motivi della presunta crisi con CR7

Le voci di questa famosa rottura, infatti, hanno cominciato a circolare qualche settimana fa anche in maniera piuttosto insistente. In periodo nel quale le relazioni scoppiano come nulla fosse, anche quella tra Georgina e Cristiano Ronaldo sarebbe dovuta essere destinata a finire per sempre. Insieme alla notizia della “presunta” rottura, si potrebbe dire così, è stata diffusa anche la motivazione della “rottura”. Secondo tali rumors, infatti, la crisi sarebbe stata generata da un tradimento di CR7 e dall’insofferenza da parte del portoghese verso alcuni capricci di Georgina. Tutto, che, però, come scritto, è rientrato in un batter d’occhio grazie ai post pubblicati da Georgina sul proprio profilo Instagram. Un profilo molto curato che vede la Rodriguez pubblicare davvero molto spesso. Una cosa che hai fan piace e non poco a vedere il numero di like e di commenti sotto ai post.

Georgina, sul divano è da togliere il fiato: il lato B è straripante!

Georgina Rodirguez ha lasciato tutti i suoi fan senza parole con l’ultimo scatto pubblicato qualche ora fa. Gli oltre 50 milioni di followers, infatti, sono rimasti totalmente spiazzati a vedere l’ultimo post nel quale la Rodriguez è distesa sul divano e indossa un abito nero.

Il vestito mette in particolare risalto il lato “b” della modella che sembra essere incontenibile. Qualcosa di mai visto come riportato dai commenti dei fan sotto al post che ha raccolto anche una miriade di like.