Spettacolo De Zerbi: ha stupito tutti

Tanta curiosità attorno all’operato dell’allenatore del Brighton: intanto propone un grande calcio persino nelle amichevoli pre-stagionali

In Inghilterra la curiosità dei fan del Brighton di vedere all’opera nuovamente Roberto De Zerbi è tantissima. L’anno scorso l’allenatore venne scelto a gennaio dunque non ebbe modo di preparare la squadra nel migliore dei modi. E, nonostante questo dettaglio, riuscì a centrare una clamorosa qualificazione in Europa League.

Ne ha fatta di strada l’allenatore bresciano, considerato uno dei migliori in Italia sin dai suoi primi incarichi. Solo a Sassuolo tuttavia ha trovato il luogo ideale nel quale esprimere al meglio il suo calcio, ma molti pensano che a Brighton abbia ancora margini di miglioramento in quanto l’ambiente calcistico inglese unito a dei calciatori di indiscusso livello creano un mix clamoroso al quale l’allenatore aggiunge il proprio sapere tattico.

Persino nelle gare del pre season il tecnico dei Seagulls inventa, stravolge e disfa come solo i grandi masticatori di calcio sanno fare. Ecco cosa si è inventato recentemente.

Brighton, amichevoli ad alta intensità: sale l’attesa per la prossima stagione

Le amichevoli per l’allenatore italiano sono un ottimo modo per praticare calcio senza la pressione dei tre punti, da questo punto di vista sono congeniali per sperimentare nuove idee e assetti tattici. E anche per capire le strategie da usare in caso, ad esempio, di una espulsione non preventivata. Questo è grossomodo capitato durante l’ultima amichevole giocata tra Brighton e Chelsea dove entrambe le squadre hanno già dimostrato di essere in palla per la prossima stagione (che in Inghilterra comincerà il prossimo 11 agosto).

De Zerbi ha stupito un po’ tutti, per l’ennesima volta, con il Chelsea che ha affrontato quella che sembra essere una squadra del tutto superiore rispetto allo scorso anno: corta, rapida nello stretto, capace di creare tantissime occasioni offensive e soprattutto di stravolgere il proprio impianto tattico a causa di un’espulsione senza intaccare minimamente il gioco. Non a caso l’amichevole è terminata 4-3 (a favore dei Blues): il Brighton ha dato tantissimo filo da torcere alla squadra di Pochettino, una squadra ancora in fase di costruzione dopo il disastro della scorsa stagione e che possiede individualità di altissimo valore.

Insomma, i presupposti per un grande Brighton ci sono e sono stati messi in mostra nelle varie amichevoli pre stagionali. Tantissima sarà la curiosità di vedere all’opera i ragazzi del tecnico italiano in Europa dove ci sono ampie possibilità che essi finiscano per arrivare fino in fondo. Il che sarebbe un traguardo che un tecnico come De Zerbi meriterebbe ampiamente.