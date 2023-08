Calciomercato: Depay sbarca in Serie A, c’è l’indizio

In Serie A sbarca Memphis Depay dall’Atletico Madrid. Il giocatore si è un po’ smarrito dopo il suo passaggio dall’Olympique Lione al Barcellona ma può ritrovarsi in Italia. In tal senso arriva un indizio che accende i sogni di mercato del club.

E’ stata fin troppo altalenante, fino a questo momento, la carriera di Memphis Depay. Sembrava, in tal senso, aver trovato la sua definitiva consacrazione al Lione, ma al Barcellona non è stato in grado di ripetersi. Lo spazio trovato è stato sempre meno ed alla fine si è arrivati alla separazione ed al conseguente passaggio all’Atletico Madrid. Anche alla corte di Diego Pablo Simeone, però, le cose sono andate bene ma non benissimo. Ora l’addio non è una opzione da scartare assolutamente ed anzi si sta andando a profilare, per così dire, uno sbarco in Serie A che accenderebbe i sogni dei tifosi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta in maniera dettagliata.

Calciomercato: l’olandese approda in Serie A

Per lui, nella stagione che si è appena conclusa, sono arrivati 4 gol in 8 partite negli ultimi sei mesi all’Atletico Madrid. La concorrenza, in tal senso, è tanta, dal momento che ci sono, nel reparto avanzato, profili di primo ordine come Griezmann, Correa e Morata. Ed in tal senso si parla anche dell’arrivo di ancora un attaccante.

Per questo nelle ultime ore sta serpeggiando, per così dire, la voce che vuole Memphis Depay nel mirino della Roma. Sarebbe un colpo a dir poco importante per José Mourinho, soprattutto tenendo conto del fatto che spesso in Serie A, negli ultimi anni, giocatori sul viale del tramonto sono riusciti a trovare una nuova linfa. La sua vena realizzativa è nota a tutti, dal momento che sono anni che va avanti con una media quasi perfetta di un gol ogni due partite. E chissà che non possa ritrovarsi grazie ad un tecnico come Mourinho.

Depay alla Roma, la svolta

A sostegno di questa ipotesi di mercato ci sono le quote, riportate da Calciomercato.com. Secondo i bookmakers, in tal senso, il suo approdo nella Capitale è offerto a 5.00, a conferma del fatto che si tratta di una soluzione in costante evoluzione e che può rappresentare una svolta. Per il mercato della Roma e non solo. Per lui in 88 partite con la Nazionale olandese sono arrivati 44 gol.