Modric ‘pentito’: a gennaio sbarca in Serie A

Il ciclo di Modric con il Real Madrid sembra essere ormai giunto al termine, ragion per cui il croato è intenzionato a cambiare aria

Luka Modric all’interno del Real Madrid ha sempre avuto un ruolo di importanza cruciale. Sia a livello simbolico che soprattutto a livello tecnico. Il suo scopo è sempre stato quello di dirigere l’orchestra a centrocampo, trascinando i Blancos verso numerosi traguardi. Tutto questo grazie alla sua longeva esperienza e alla sua classe applicata.

Si tratta a tutti gli effetti di un elemento indispensabile per l’economia di gioco del club di Madrid, che per tanti anni si è affidato alle giocate più classiche del suo vasto repertorio. Lanci millimetrici, passaggi di esterno altrettanto precisi ed elusione del pressing avversario con una maestria tale da rimanerne esterrefatti. Insomma, si tratta ad oggi di uno dei giocatori più forti che ci siano in circolazione, parlando ovviamente del suo ruolo specifico.

Ma col tempo le cose sono cambiate. Si sa, gli anni purtroppo passano per tutti, e lo storico duo composto dal croato e dal tedesco Toni Kroos potrebbe separarsi a breve. Per quanto Carlo Ancelotti abbia sempre messo il fantasista croato al centro del suo ambizioso progetto tecnico, la società non ha comunque mai smesso di investire. L’ex Tottenham ad oggi si ritrova con 38 anni ancora da compiere, e il tempo ovviamente scorre per chiunque. I club, ben consci di questo, giustamente ragionano in ottica futura. E non sempre ciò gioca a favore dei giocatori più anziani in rosa.

Il recente innesto del talento inglese Jude Bellingham potrebbe far arretrare il croato nelle gerarchie, ritrovandosi così in panchina potenzialmente per buona parte della stagione. Il giocatore presumibilmente vorrà correre ai ripari, e arrivati a questo punto gli scenari plausibili sono numerosi: ecco quelli più papabili.

Il futuro di Luka Modric

Il futuro di Luka Modric presenta varie alternative davanti a sé. Il rinnovo di contratto avvenuto di recente potrebbe permettere alla dirigenza di monetizzare qualche soldo, che male non fa, al netto di tutte le proposte che potrebbero arrivare per il suo longevo ma sostanzioso cartellino.

Su tutte, potrebbe farsi avanti la Serie A. Tuttavia, stando alla tendenza recente, non è da escludere la solita offerta monstre messa sul piatto dall’Arabia Saudita, pronta ad innalzare il livello tecnico del proprio campionato accaparrandosi i giocatori più forti in circolazione. Occhio anche alla MLS, la quale ha dimostrato ampie disponibilità economiche. Tutto dipenderà dall’esito della prima parte di stagione.