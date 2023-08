Calciomercato Juventus, Giuntoli piazza il colpo in difesa: arriva l’ex Barcellona

La Juventus intende affrettare i tempi per chiudere il prossimo colpo in difesa: l’ex Barcellona pronto a sbarcare a Torino

Saranno settimane decisive per nuovi innesti di qualità in casa Juventus. Cristiano Giuntoli è ormai diventato operativo per i bianconeri: la priorità resta anche quella di vendere al miglior prezzo possibile i vari esuberi. Un lavoro totale per allestire una rosa competitiva in Serie A dopo l’esclusione in Conference League dopo i vari problemi per la manovra stipendi.

La Juventus vuole prepararsi al meglio al via del prossimo campionato. Mancano innesti di qualità in difesa dopo l’ormai immediato addio di Leonardo Bonucci, che è stato offerto negli ultimi giorni all’Ajax. Il club bianconero intende così chiudere subito i prossimi rinforzi per consegnare una rosa di assoluto livello a Massimiliano Allegri. Pochi minuti fa è uscito a galla un nuovo profilo super interessante, che ha militato anche con la maglia celebre del Barcellona.

Calciomercato Juventus, colpo in difesa: piace da tempo a Giuntoli

Ore frenetiche in casa bianconera per portare a termine nuovi innesti di qualità. Cristiano Giuntoli è ormai al lavoro da tempo per concludere le prossime trattative di calciomercato: tanti i profili monitorati in queste settimane, ma ora c’è bisogno di far tornare a sognare i tifosi della Juventus con rinforzi decisivi.

La Juventus vorrebbe piazzare altri colpi in entrata dopo l’arrivo di Timothy Weah per rinforzare la fascia destra. Come svelato dall’emittente francese, RMC Sport, il club bianconero sarebbe piombato sulle tracce dell’ex difensore del Barcellona, Jean Clair Todibo, che milita attualmente nel Nizza in Ligue 1. Il difensore francese potrebbe così fare al caso della compagine bianconera con Cristiano Giuntoli che ha sempre apprezzato il giocatore. Al momento non è stata formulata l’offerta ufficiale, ma ci sono stati soltanto apprezzamenti sull’ex blaugrana.

La Juventus dovrebbe così sostituire al meglio il centrale esperto, Leonardo Bonucci, ormai fuori dal progetto tecnico-tattico di Massimiliano Allegri. Idee suggestive in vista della prossima stagione per nuovi profili interessanti per rinforzare la retroguardia a disposizione dell’allenatore livornese.

Todibo è l’ultimo nome uscito a galla, ma al momento non ci sono stati contatti ufficiali: piace da tempo a Cristiano Giuntoli, che ora sarà impegnato per nuovi colpi da urlo in entrata andando a puntellare la rosa di Allegri. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità avvincenti in casa bianconeri per gli annunci ufficiali.