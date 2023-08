Lukaku-Juventus, attacco frontale: “E’ una buffonata”

“E’ una buffonata”: attacco a testa bassa contro la trattativa Romelu Lukaku-Juventus. Ecco tutti i dettagli

L’eventuale approdo dell’ex nerazzurro Romelu Lukaku alla Juventus sarebbe il clamoroso colpo in grado di riscattare una sessione di calciomercato fin qui avara di grandi colpi.

I bianconeri sono focalizzati nello sfoltire la rosa piazzando gli esuberi ma a fari spenti lavorano per portare alla corte di Massimiliano Allegri il gigante belga che è ritornato al Chelsea dopo il prestito all’Inter nella passata stagione.

Tuttavia, l’interesse della Juventus per ‘Big Rom’ non convince tutti gli addetti ai lavori e i commentatori. Se i tifosi nerazzurri sono già sul piede di guerra in quanto vedono come fumo nell’occhio un Romelu Lukaku vestito di bianconero, c’è che addirittura considera la suddetta operazione un ‘investimento sbagliato e scriteriato‘.

Lukaku-Juventus, Damascelli: “Una buffonata per come è gestita”

A bocciare senza appello la ‘Vecchia Signora’ per aver messo nel mirino l’ex idolo della Curva Nord di ‘San Siro’ è stato Tony Damascelli nel corso del suo intervento a ‘Radio Radio’.

Il popolare giornalista, inalberando il vessillo ‘Io sono per il No Luk’, è entrato nel merito della questione specificando i motivi per i quali considera l’eventuale sbarco alla Continassa di ‘Big Rom’ un’operazione ‘suicida’.

Innanzitutto, Damascelli lamenta il fatto che tale operazione non marca la tanto auspicata discontinuità rispetto alla gestione di Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici caratterizzata da acquisti e ingaggi fuori mercato corrisposti a calciatori che non hanno inciso in campo bensì (negativamente) sui bilanci della Juventus.

Una trattativa, pertanto, che per il popolare giornalista viene imbastita solo per soddisfare l’ambizione di Max Allegri e della sua banda di puntare al tricolore visto che per effetto della squalifica decretata dall’Uefa i bianconeri non potranno esibirsi sul palcoscenico della Conference League.

Da un punto di vista tecnico l’investimento potrebbe pagare cospicui dividendi in termini di gol, esperienza e leadership. A non convincere è il profilo economico dell’operazione e non solo per il faraonico stipendio che finirebbe nelle tasche di ‘Big Rom’.

Come fa notare proprio Damascelli, la Juventus dopo aver speso oltre 30 milioni di euro per riscattare Arkadiusz Milik e Moise Kean va a caccia di Romelu Lukaku che inevitabilmente relegherebbe in panchina uno dei due. Dov’è la logica in tutto questo? E, soprattutto, dov’è il progetto di Allegri e della società bianconera con Lukaku?

Interrogativi senza risposta. Ecco perché Tony Damascelli bolla l’operazione Juventus-Lukaku come “una buffonata per come è gestita“.