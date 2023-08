Agosto bollente con Sabrina: foto pazzesca

La showgirl genovese torna a lasciare i suoi fan senza parole: l’ultimo scatto social è davvero incandescente, Sabrina Salerno mai così sexy

Negli anni ’80 e ’90 ha ottenuto una fama quasi imparagonabile, con la sua celeberrima ‘Boys’ cantata da milioni di persone. Un simbolo incancellabile che ancora oggi continua ad essere amatissima e assai seguita: la splendida Sabrina Salerno, però, è molto di più.

Donna di una sensualità quasi difficile da descrivere per quanto straripante, Sabrina Salerno nasce a Genova il 15 marzo 1968. Nonostante l’avanzare degli anni il suo seguito rimane assai vivo: basti pensare che su Instagram conta addirittura 1,3 milioni di fan che la coccolano quotidianamente. E Sabrina, con una dolcezza e una sensualità infinte, lì ‘coccola’ mostrandosi in tutta la sua infinita femminilità.

Nonostante il successo canoro sia fisiologicamente calato col passare del tempo, la Salerno continua però ad esibirsi ed è molto richiesta dai fan. Concerti in Italia e anche all’estero sono un qualcosa che continua ad andare avanti. Una fan base davvero solida e presente nella vita della showgirl che in carriera ha fatto televisione ma anche cinema. Indimenticabile il suo ruolo nella commedia del 1989 ‘Fratelli d’Italia’ al fianco del comico Gerry Calà.

Sabrina Salerno regina dei social: “Meglio che a 20 anni”

La sua vita privata l’ha vista sposarsi in due occasioni. Dalle seconde nozze è nato nel 2004 il grande amore della sua vita, il figlio Luca Maria Monti al quale è estremamente legata e unita. “Finalmente agosto“, scrive la Salerno nel suo ultimo post su Instagram. Il tutto corredato da una serie di scatti che, in vacanza, la ritrae rilassata e più sexy che mai. Una forma fisica invidiabile, un corpo statuario le cui forme rimangono tutt’ora – nonostante i 55 anni – nell’immaginario del mondo maschile. E non solo.

Perchè Sabrina Salerno è tanto ammirata anche dalle donne che ne apprezzano la bellezza genuina. Un costume blu elettrico, in barca, con un pareo che a stento copre le sue forme giunoniche. La cantante di ‘Boys’ è semplicemente un bomba sexy, irresistibile, come se il tempo per lei si fosse fermato.

Il Lato A è semplicemente esagerato, in bella mostra, per la gioia dei suoi milioni di ammiratori.E dai commenti dei fan il successo è ancora una volta garantito: “Sei bellissima, meglio che a 20 anni”, scrive uno dei suoi followers che l’ha evidentemente seguita passo dopo passo nella sua straordinaria carriera. E Salerno, intanto, si gode i mesi caldi. Ed un’estate che anche grazie a lei non può che continuare ad essere sempre più bollente.