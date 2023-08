Roma, che smacco per Mourinho: no secco per l’attaccante

Calciomercato Roma: capitolini alla ricerca di un bomber ma la situazione è complessa. Arrivano i primi “no” per alcuni attaccanti

Il calciomercato della Roma è entrato nella fase cruciale, con l’obiettivo di trovare un sostituto affidabile per l’infortunato Tammy Abraham. Diverse opzioni sono state prese in considerazione, ma la squadra giallorossa si è scontrata con alcune difficoltà nelle trattative.

Il nome di Alvaro Morata è stato accostato alla Roma, ma la situazione legata al trasferimento dello spagnolo sembra essere in salita. Le trattative con l’Atletico Madrid non stanno procedendo come sperato, lasciando il club romano alla ricerca di alternative valide.

Un altro nome per l’attacco giallorosso è quello di Gianluca Scamacca, ma il calciomercato è ancora in stand-by per l’attaccante italiano. Nonostante il suo talento e potenziale, Mourinho sembra essere incerto riguardo a questa opzione.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il General Manager della Roma, Tiago Pinto, si è messo alla ricerca di altri profili, esplorando diverse opzioni sul mercato. Tra queste, emerge il nome di Marin Ljubicic del LASK. L’austriaco è stato seguito da vicino dal club, ma le valutazioni non sembrano aver convinto la dirigenza giallorossa.

Roma, piace Pavlidis: la situazione

Uno dei nomi che sembra piacere maggiormente alla Roma è quello di Vangelis Pavlidis, l’attaccante greco dell’AZ Alkmaar.

Pavlidis si è messo in mostra nelle ultime stagioni con prestazioni importanti, attirando l’attenzione dei club di tutta Europa. La Roma ha avuto un approccio con l’AZ Alkmaar, proponendo un prestito con diritto di riscatto, una formula ormai obbligata dalle regole finanziarie imposte dalla proprietà Friedkin e dai paletti dell’UEFA. Tuttavia, l’AZ ha rifiutato l’offerta, affermando che Pavlidis è cedibile solo a titolo definitivo.

La ricerca di un attaccante per la Roma è diventata una questione urgente e complessa. La squadra ha bisogno di un giocatore che possa fornire una garanzia di gol e sostituire degnamente Tammy Abraham durante la sua assenza per infortunio. Le difficoltà incontrate nelle trattative con diversi profili dimostrano quanto sia impegnativa questa fase del calciomercato.

La Roma dovrà continuare a monitorare attentamente il mercato e trovare una soluzione rapida ed efficace. Il nome forte è ora quello di Marcos Leonardo del Santos.

La squadra ha bisogno di un bomber affidabile per affrontare al meglio la prossima stagione, sia a livello nazionale che internazionale. La dirigenza giallorossa dovrà essere pronta a valutare tutte le opzioni e compiere scelte oculate per rinforzare il reparto offensivo e garantire il massimo rendimento in campo. Con il tempo che scorre, però, la Roma non può permettersi di tardare troppo nella definizione di questo importante affare di calciomercato.