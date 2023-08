Non solo Lukaku: ecco perché Giuntoli è volato a Londra

Giuntoli è volato a Londra ma la sua visita in Inghilterra non è solo per provare a prendere Lukaku.C’è anche un altro motivo di mercato

Giorni frenetici di mercato in casa Juventus. Non solo per il colpo Romelu Lukaku ancora bloccato e vincolato anche alla partenza di Dusan Vlahovic. Ci sono anche altri colpi che il nuovo dirigente juventino, Cristiano Giuntoli, sta valutando in questa calda estate.

Per questo l’ex direttore sportivo del Napoli è volato a Londra in questo giorni. Tra i motivi del suo viaggio c’è stato sicuramente Lukaku, per il quale tratta col Chelsea riguardo a una clamorosa operazione che include anche Dusan Vlahovic.

Ma Giuntoli tenta il blitz anche per un altro calciatore, in un’altra zona di campo di cui Allegri ha a quanto pare bisogno.

Calciomercato Juventus: Lukaku e Castagne, Giuntoli prova il doppio colpo dall’Inghilterra

Una zona di campo che andrà ad essere rinforzata sono anche le fasce. Allegri ripartirà dal 3-5-2 e occorrono nuovi innesti di qualità. Un terzino a tutta fascia che sappia difendere ma anche attaccare bene. Uno duttile capace di interpretare al meglio la doppia fase. Dopo la partenza di Cuadrado è arrivato Timothy Weah ma non basta. La Juve sta cercando anche un altro profilo, magari esperto e di qualità.

L’identikit di cui sopra risponde perfettamente al nome di Timothy Castagne. Il belga classe ’95 ha già ottima esperienza a livello internazionale e ha giocato nel nostro campionato nell’Atalanta, diventando uno dei giocatori più importanti del campionato. A Bergamo ha passato tre stagioni, diventando in breve tempo uno degli uomini di cui Gasperini non riusciva a farne a meno. Bravo a difendere ma soprattutto abile a segnare ed essere incisivo in fase offensiva.

Attualmente è al Leicester, dov’è in uscita in quanto l’ex miracolo del calcio internazionale è mestamente retrocesso in Championship, la serie B inglese. Il laterale belga andrà via e cerca una nuova sistemazione.

La Juve può fare al caso suo, ed ecco perché la missione inglese di Giuntoli ha avuto un duplice obiettivo: il primo quello di chiudere per Romelu Lukaku (siamo a buon punto…). Il secondo, invece, è come già accennato un tentativo di provare a prendere anche Castagne. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni, Giuntoli vuole piazzare il doppio colpo.