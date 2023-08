Calciomercato, arriva subito in Italia: colpo argentino

Ora è davvero fatta: il talentuoso centrocampista argentino firmerà con il club italiano, annuncio a breve. La verità dal Sudamerica

Le squadre italiane hanno trovato fortuna sempre in Sudamerica con rinforzi che si sono rivelati poi decisivi. Tanti profili argentino si sono consacrati durante la loro esperienza italiana: ormai è davvero fatta per il centrocampista argentino classe 2000 che firmerà a breve con il club italiano.

Anche in Serie B i migliori club non stanno a guardare e proveranno a dire filo da torcere alle big della massima serie italiana. Un nuovo rinforzo proveniente direttamente dall’Argentina: è stato già protagonista nel campionato sudamericano collezionando già tante presenze in questa stagione. Idea a sorpresa per chiudere l’ennesimo affare dal Sudamerica, terra di numerosi talenti che poi si sono consacrati in Italia.

Calciomercato, ancora un colpo dal Sudamerica: chiusura immediata

Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità per il talentuoso giocatore argentino, che proverà così a mettersi in luce anche in Italia. Una scelta dettata dal progetto davvero entusiasmante per tornare ad essere protagonista nel calcio che conta.

Come svelato dal giornalista di TycSports, Cesar Luis Merlo, la Sampdoria ha chiuso per il rinforzo decisivo a centrocampo con l’arrivo immediato di Gonzalo Abrego, che sarà protagonista sotto la gestione di Andrea Pirlo in Serie B. Il trasferimento avverrà dal Godoy Cruz sulla base di un prestito per un anno più l’opzione di riscatto a favore del club blucerchiato.

Un altro innesto decisivo proveniente dal Sudamerica pronto per il salto di qualità in Italia. Con un maestro come Andrea Pirlo, il giovane centrocampista argentino potrebbe essere la rivelazione del prossimo campionato cadetto. Un motivo in più per seguire a lungo la Serie B con tanti profili super interessanti delle big: è stato già protagonista nella massima serie argentina segnando tre gol. Ora Pirlo avrà a disposizione un centrocampo di livello per la cadetteria con gli ingaggi di Matteo Ricci, Stefano Girelli e Simone Panada.

Sarà una sfida interessante per l’ex allenatore della Juventus, che intende puntare alla promozione della compagine blucerchiata retrocessa nella passata stagione. Affare fatto con Abrego che non vede l’ora di abbracciare i suoi nuovi compagni in Italia. Si aspetterà soltanto l’ufficialità del trasferimento che arriverà nelle prossime ore: un centrocampista totale che abbina quantità a qualità eccelsa. Se farà bene, potrebbe essere riconfermato dalla Sampdoria che cercherà di centrare la Serie A il prima possibile.