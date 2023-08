Ronaldo sbotta, la reazione è epica: tifosi increduli

Ronaldo stanco dell’esperienza in Arabia? CR7 sbotta e la sua reazione diventa virale: tifosi increduli commentano il suo comportamento

Dopo aver incantato i tifosi di alcuni dei più prestigiosi club europei, Cristiano Ronaldo ha deciso di intraprendere una nuova avventura lontano da casa. Il campione portoghese ha infatti raggiunto un accordo fino al 2025 con la società araba Al-Nassr. Tuttavia, l’esperienza non sembra soddisfare il giocatore.

Quest’anno giocatori di altissimo profilo hanno deciso di chiudere la propria esperienza in Europa e proseguire la propria carriera in altri continenti. Cristiano Ronaldo è stato il primo a mettere un punto. Stanco della sua avventura in Inghilterra, dove aveva fatto ritorno solamente un anno e qualche mese prima, l’attaccante ha scelto di trasferirsi in Arabia Saudita.

Il portoghese ha infatti raggiunto un accordo fino al 2025 con Al-Nassr. Dopo di lui, altri giocatori hanno virato verso l’Asia. Scelta opposta, invece, quella del suo eterno rivale, ossia Leo Messi. Chiusa la sua avventura con il PSG, l’argentino ha optato per gli Stati Uniti. L’attaccante è stato accolto a braccia aperte da una vecchia conoscenza del calcio europeo, ossia da David Beckham, presidente dell’Inter Miami.

Nonostante i continenti diversi, sul web impazzano ancora i paragoni tra i due. Difatti, se da un lato i giornali parlano della nuova esultanza della Pulce, sui social gli appassionati di calcio si scatenano con commenti, anche ironici, sull’andamento dell’esperienza araba di CR7.

CR7-Al Nassr, dalla delusione per l’errore del compagno allo sfogo: il portoghese sconsolato in Arabia

I giorni scorsi ha fatto il giro del web un video che risale alla scorsa stagione dove si vede Abdumajeed Al-Sulaiheem tentare la conclusione. Tuttavia, il suo tiro si conclude molto sopra la traversa. Ronaldo si paralizza nell’area di rigore, guarda in basso con le mani sopra i fianchi. La delusione per l’azione sbagliata è forte. Ciononostante, il match si conclude comunque con la vittoria della squadra del portoghese per 3-1 sull’Abha. Il sentimento di sconforto però non sembra avere abbandonato il campione nemmeno questa stagione.

Nella recente sfida tra Al-Nassr e Al-Shabab, il giocatore si è lasciato andare a un gesto poco carino: CR7 ha infatti lanciato acqua contro un cameraman. A generare commenti sui social è stato però il video di cui si è parlato in precedenza che ritrae il giocatore mesi: “Sta sopportando molto”, “Avrebbe dovuto scegliere la MLS”, campionato dove gioca la Pulce. La speranza è che l’arrivo di giocatori importanti come Fofana, Brozovic, Alex Telles e Mané, possa aiutare CR7 e il club a condurre una stagione più serena rispetto ai mesi vissuti finora.