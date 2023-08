Neymar ancora nella bufera: durissime accuse da un’influencer brasiliana

Nuova bufera su Neymar: il fuoriclasse brasiliano è stato accusato di colpe gravissime da una nota influencer

Non si fermano le polemiche su Neymar. Il fenomeno brasiliano, uno dei pochi big del calcio mondiale rimasto al Psg senza troppe storie, almeno fino a questo momento, continua ad avere ben altro a cui pensare, piuttosto che ai fatti di campo.

Certo, il suo futuro a Parigi resta un’incognita, le sirene arabe o arabeggianti, fossero anche di squadre inglesi come il Newcastle, non mancano. Più che al suo lavoro in questo momento però O’Ney deve forse pensare alla sua vita privata. Sono arrivate infatti nuove accuse gravissime su di lui, e adesso il campione rischia davvero grosso.

I guai giudiziari da un certo punto di vista non lo spaventano. Non è la prima volta che il campione brasiliano, uno dei giocatori più influenti degli ultimi dieci anni, probabilmente la stella più brillante del calcio verdeoro, ma mai esplosa del tutto, si ritrova ad avere a che fare con accuse più o meno gravi. E questo anche per colpa di una vita privata non certo priva di momenti di svago.

Anzi, la passione per le donne e per il divertimento di Neymar sono diventate quasi proverbiali, al punto da renderlo più spesso protagonista sulle pagine di gossip dei giornali di tutto il mondo, che non su quelle sportive. Stavolta però la situazione sarebbe anche più grave del previsto. Nel bel mezzo della tournée in Giappone in cui si trova impegnato con il Psg, dal Brasile sono arrivate accuse davvero pericolose e da parte di una ragazza molto famosa in patria: l’influencer Sophia Barclay.

Neymar nei guai: le accuse dell’influencer sono gravissime

Con certe cose non si scherza. A quanto pare Neymar ha preso molto poco sul serio la pandemia che fino a pochi mesi fa ci ha costretti a vivere vite a metà, a limitarci in ogni nostro comportamento pubblico e privato. Una pandemia che ha fatto saltare aziende, ha tolto vite e ha scatenato una crisi i cui effetti sono ancora oggi sotto gli occhi di tutti.

Problemi che non hanno toccato, se non lontanamente, O’Ney, stando a quanto riferito dall’influencer. Il suo racconto è infatti ricco di controversie ed è destinato a far discutere in Brasile, e non solo. Secondo lady Barclay, durante il periodo del Covid, o meglio, durante il periodo di massime restrizioni dovute alla pandemia, il calciatore si sarebbe dilettato a organizzare festini di ogni tipo. Party ovviamente illegali, in cui il brasiliano si è letteralmente scatenato.