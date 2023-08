Dimissioni Sarri: bufera in casa Lazio, Lotito sbotta

Aria di tempesta in casa Lazio, il mercato porta a un duro scontro Lotito e Sarri: ecco cosa succede

Clima estremamente teso in casa Lazio. Al di là di ogni rassicurazione e smentita, tra il tecnico Maurizio Sarri e il presidente biancoceleste Claudio Lotito in questo momento la sintonia sembra essere venuta meno. E la colpa è, ovviamente, del mercato. Perché l’ex allenatore di Napoli e Juventus non è semplice da accontentare, e dal canto suo il numero uno della Lazio non è certo un personaggio incline a piegarsi ai capricci del calciomercato.

D’altronde, quando siamo arrivati ad agosto, a poche settimane dall’inizio ufficiale della stagione calcistica, è naturale che Sarri sia leggermente preoccupato. Il mercato biancoceleste fin qui, al di là della partenza di Milinkovic-Savic e dell’arrivo di colpi sulla carta di secondo piano, come Castellanos, ha vissuto di tante voci e pochi fatti concreti.

Lotito ha infatti provato ad accontentare il proprio tecnico puntando sulle sue prime scelte, ma le trattative per i pupilli del mister si sono rivelate più complicate del previsto, e questo ha costretto la società a tentare di ripiegare su calciatori dalle caratteristiche simili ma dal costo più abbordabile. Calciatori che però non incontrerebbero il gradimento dell’allenatore di Figline, pronto secondo i bene informati ad arrivare a un duro scontro con Lotito pur di poter portare in biancoceleste i giocatori che, a suo parere, farebbero fare davvero il salto di qualità alla squadra.

Lotito-Sarri, bufera in casa Lazio: è caos sul mercato

La tensione è tale nell’ambiente biancoceleste da aver portato nelle scorse ore alla diffusione di una voce clamorosa: Sarri a quanto pare avrebbe pensato alle dimissioni dopo essere arrivato allo scontro e alla rottura totale con il presidente. Una versione dei fatti però seccamente smentita dallo stesso Lotito.

Prima attraverso un intervento ai microfoni di Tag24, poi con un comunicato ufficiale apparso sul sito del club, Lotito ha negato qualunque tipo di scontro con Sarri e di ipotesi di dimissioni, bollando il tutto come falsità, o ancor più duramente come “scemenze“.

Il Messaggero però conferma la tesi del duro scontro, parlando addirittura di una scelta del tecnico di evitare le dimissioni solo per amore di un gruppo a cui è totalmente dedito, a quanto sembra addirittura il migliore della sua carriera.

Insomma, la tensione non è ancora del tutto un ricordo, e la sensazione è che Sarri farà di tutto per portare in biancoceleste il suo pupillo Zielinski (molto difficile) e i grandi obiettivi Berardi e Samuele Ricci. Tra i tre, il più probabile è proprio il centrocampista del Torino, in vendita per Cairo a un prezzo non inferiore ai 25 milioni di euro. Una somma a cui la Lazio potrebbe comunque arrivare, magari con l’aiuto di qualche bonus facilmente raggiungibile.

E sarebbe un primo regalo da parte di Lotito al suo allenatore, desideroso di rinforzare la squadra per tentare, perché no, magari anche l’inserimento nella lotta scudetto. Quella per qualche giorno solo sognata nel corso dell’ultimo anno, e potenzialmente alla portata di una squadra che ha tutte le carte in regola per poter ancora essere competitiva nel nostro campionato, anche senza un gioiello come Milinkovic.