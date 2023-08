Inzaghi trema, il PSG piomba sul big nerazzurro

Il calciomercato dell’Inter può presentare ancora diverse sorprese, sia in entrata che in uscita. A tal proposito, Simone Inzaghi teme di perdere uno dei perni della squadra

Tra le grandi protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato troviamo senza dubbio l’Inter, che si è resa protagonista di operazioni importanti sia in entrata che in uscita.

Tra coloro che hanno salutato Milano troviamo Handanovic, Onana, Skriniar, Brozovic e Lukaku, che per motivi diversi hanno deciso di provare nuove esperienze. Il difensore slovacco, dopo la scadenza contrattuale, ha deciso di sposare il Paris Saint Germain, mentre Onana e Brozovic sono stati ceduti rispettivamente al Manchester United e all’Al-Nassr, portando nelle casse del club denaro importante da poter reinvestire.

Discorso diverso per Lukaku, che è tornato al Chelsea per fine prestito. Per quanto riguarda gli acquisti, la dirigenza non si è fatta trovare impreparata, tanto da mettere a segno colpi importanti come Bisseck, Cuadrado, Frattesi e Thuram. Oltre a loro, si è chiusa anche la trattativa per portare Samardzic in nerazzurro, con l’Udinese pronta a ricevere circa 24 milioni – tra prestito oneroso e obbligo – più il cartellino del giovane Fabbian sul quale i nerazzurri avranno un diritto di riacquisto. Tornando alle cessioni, però, c’è un altro big che può lasciare l’Inter in caso di offerte importanti.

Barella può partire, il PSG fa sul serio: Inzaghi ora trema

Dopo i grandi acquisti fatti, per l’Inter le cessioni importanti potrebbero non essere finite. I nerazzurri, infatti, possono seriamente perdere uno dei perni del centrocampo.

Stando a quanto riporta il quotidiano francese L’Equipe, infatti, il Paris Saint Germain ha messo nel proprio mirino Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro è il preferito di Luis Enrique per rinforzare la zona centrale del campo, con la dirigenza transalpina che proverà ad accontentalo. Per la società nerazzurra il calciatore è incedibile, ma in caso di grandi offerte le cose potrebbero cambiare.

In caso di offerta tra i 70 e gli 80 milioni, infatti, il club lombardo può seriamente prendere in considerazione l’idea di lasciarlo partire. Ad essere decisiva potrebbe essere la volontà del calciatore, che prenderebbe in seria considerazione l’idea di una nuova avventura in un club blasonato come il PSG. In attesa di concludere il colpo Samardizc dall’Udinese, l’Inter è chiamata a guardarsi le spalle dal possibile assalto del Paris Saint Germain. Simone Inzaghi e tutto il popolo nerazzurro ora trema davvero.