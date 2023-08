Rottura totale, decisione drastica di Mourinho

La situazione relativa al calciomercato nella Capitale non è semplice. Non solo in casa Lazio, anche in casa Roma ci sono importanti problemi

Agli inizi di Agosto Josè Mourinho e i tifosi della Roma speravano in una situazione del tutto diversa. Il club giallorosso era partito alla grande sul calciomercato, gli arrivi immediata di N’Dicka e Aouar avevano fatto sognare, ma ora la Roma vive una fase di stallo che preoccupa e non poco la tifoseria giallorossa.

La famiglia Friedkin ha messo paletti legati al Fair Play finanziario sul mercato giallorosso e sono ormai settimane che il club non riesce a prendere quella punta tanto richiesta da Mourinho. Prima la priorità era Alvaro Morata e Pinto si è fermato alle alte richieste dell’Atletico Madrid, poi la squadra ha virato su Gianluca Scamacca, ma anche l’ex Sassuolo rischia di sfumare. L’attaccante del West Ham è sempre più vicino all’Inter, pronta ad accontentare le richieste del West Ham. E’ il centravanti italiano il principale candidato a sostituire Romelu Lukaku.

Ma intanto in casa Roma la situazione è più calda che mai. Abraham è infortunato fino a gennaio, Belotti e Solbakken non convincono e il club giallorosso necessita di almeno un rinforzo di qualità in attacco, anche se a dire il vero servirebbero due colpi nel reparto offensivo. Al momento Mourinho non parla, ma la sua pazienza rischia presto di svanire. Il rapporto con Pinto e con Friedkin non è più quello di un tempo ed anzi non è affatto dei migliori.

Roma, mossa a sorpresa di Mourinho?

Dybala è l’unico vero attaccante di qualità in casa Roma e Mourinho invece, dal canto suo, vorrebbe una squadra da scudetto. Al momento la società sembra intenzionata a non effettuare grossi esborsi sul mercato e la situazione è piuttosto critica. Secondo alcune indiscrezioni il tecnico, con ancora un anno sulla panchina giallorossa, starebbe pensando anche a decisioni drastiche e soluzioni come le dimissioni non sono totalmente da escludere. Mancano meno di 15 giorni all’inizio del campionato e c’è grossa preoccupazione tra i tifosi giallorossi.

Mourinho non parla al momento, ma in società sono consapevoli che bisogna fare presto e accontentare le richieste del tecnico. Per evitare scossoni, a dir poco drammatici in questa parte della stagione, servono acquisti urgenti. Nelle ultime ore il club giallorosso intanto è stato accostato ad Alexis Sanchez con l’ex Inter e Marsiglia che risulta attualmente svincolato. Questo potrebbe essere il primo colpo, ma a Roma serve un centravanti di peso. Mourinho attende.