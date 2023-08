Serie A: Carlos Augusto colpo Champions, assist dal Torino

Una delle più piacevoli rivelazioni della passata stagione in Serie A è stato senza ombra di dubbio Carlos Augusto. Ora si prepara al grande salto ed all’approdo in Champions League restando in Italia. E l’assist per questa operazione arriva dal Torino in maniera sorprendente.

Ha impressionato tutti al suo primo anno in Serie A Carlos Augusto, che è andato anche oltre quanto di egregio fatto vedere in cadetteria. Molto bravo in fase difensiva, come certificato dal fatto che può agire anche da centrale, quando spinge sa essere sempre un fattore. Sia quando c’è da fornire assist che quando si tratta di cercare il colpo grosso. Adesso si stanno muovendo le tessere, per così dire, per il grande salto, dal momento che l’assist per coronare il sogno Champions League arriva grazie al Torino ed alle sue operazioni di mercato. E si tratta di una autentica svolta per molti aspetti anche inattesa.

Serie A, arriva il colpo per la Champions

Il nome di Carlos Augusto in chiave mercato circola ormai da diverso tempo ed è accostato a tanti club a caccia di esterni mancini. Ideale con una difesa a tre, all’occorrenza può fare anche il terzino sinistro ed un profilo del genere non può non attirare i grandi club. Piace, non a caso, da diverso tempo alla Juventus e non solo.

L’Inter, infatti, si è data come obiettivo sul mercato quello di cedere Gosens, che non ha mai pienamente convinto Inzaghi, per puntare proprio su di lui. Il tedesco piaceva al Wolfsburg, che però ora sta per chiudere per Rogerio del Sassuolo. Un assist però per portare il brasiliano in nerazzurro arriva, come riportato dal “Corriere granata“, dal Torino. I granata, infatti, hanno messo gli occhi proprio sull’ex Atalanta e lo chiedono con la formula del prestito. Si tratta di una pista concreta che sa tanto di svolta anche per il laterale sudamericano.

Carlos Augusto, svolta per l’Inter

Cresciuto nel Corinthians, quest’anno ha avuto la sua definitiva consacrazione, come certificato dai 6 gol messi a segno che hanno contribuito alla stagione eccellente del Monza. Adesso lavora al grande salto. La sua priorità è l’Inter, come sottolineato da TuttoSport, dal momento che vuole giocare la UEFA Champions League. Il via libera, con Gosens al Torino, potrebbe arrivare, anche se la trattativa non è ancora definita.