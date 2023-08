Wanda Nara, i giorni del dramma: “Sto per morire e…”

Le condizioni di salute di Wanda Nara preoccupano, nonostante non ci siano conferme sulla situazione attuale. Ora sarebbe stata lei stessa a fare una confidenza terribile

Archiviati i continui tira e molla con Mauro Icardi, almeno per ora, si parla di Wanda Nara per motivi di cui lei stessa avrebbe fatto a meno. Solo qualche giorno fa, infatti, era stata ricoverata in ospedale per accertamenti in seguito ad alcuni valori sballati di alcuni esami a cui si era sottoposta di routine. Lei è infatti sempre stata attenta alla salute e appena ne ha la possibilità si sottopone a una serie di controlli di rito.

Le indiscrezioni che erano trapelate dall’Argentina non lasciavano però tranquillo nessino. Si era infatti iniziato a parlare di leucemia, malattia che ha portato alla scomparsa pochi mesi fa di Sinisa Mihajlovic. Queste voci avevano amareggiato non poco la procuratrice e showgirl, soprattutto perché erano state diffuse in modo incontrollato senza tenere conto delle possibili conseguenze sui suoi figli.

Avvertire un malessere, specialmente se non è mai accaduto prima, non può che preoccupare, a maggior ragione se si hanno dei bambini piccoli di cui occuparsi.

L’angoscia non può che crescere se non si hanno certezze sulle cause, ma soprattutto c’è chi parla di una grave malattia senza averne la certezza. Una situazione che corrisponde in pieno a quanto sta accadendo a Wanda Nara che, nonostante tutto, ha voluto accompagnare Mauro Icardi in occasione della sua presentazione al Galatasaray.

Com sta ora Wanda Nara?

Fermare le indiscrezioni sembra essere ancora piuttosto difficile, anche se lei ora preferisce affidarsi a giornalisti di cui si fida.

A riferire le sue parole ora ci ha pensato il cronista argentino Angel de Brito: “Mi ha detto che è ancora sotto shock e sta cercando di prendere coscienza della malattia che ha – sono state le sue parole -. Lei mi ha riferito anche di quale malattia si tratta, ma non spetta a me dirlo fino a che non lo farà lei”.

Riuscire a tenere a bada le emozioni che si possono provare in un momento simile è tutt’altro che semplice, soprattutto perché inevitabilmente ci si deve fare forza anche per il resto della famiglia, ma c’è soprattutto un aspetto che ha reso tutto ancora più difficile.

“E’ stata dura perchè lo ha scoperto in Tv. Le infermiere sono arrivate piangendo e ha chiesto ai medici di dirgli la verità, cosa stava succedendo, se stava per morire, ma nessuno le ha dato alcuna informazione. Icardi ha anche pensato di smettere con il calcio. La diagnosi è arrivata dopo 12 giorni, ma nel frattempo ne parlavano in Tv. I bambini hanno pianto mentre tutti parlavano nei media”.

Ora sarà il momento inevitabilmente di farsi forza e dedicarsi alle cure: “Wanda ha deciso di iniziare la terapia nella seconda clinica in Argentina a cui si è rivolta. Lei dirà tutto una volta tornata a Buenos Aires, per ora è concentrata sulle sue cure e sulla sua famiglia”, ha concluso.