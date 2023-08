Juventus: pronto un nuovo colpo, decisivo Szczesny

La Juventus è al lavoro per cercare di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. E per un colpo potrebbe avere un ruolo decisivo Szczesny.

La Juventus si sta muovendo in varie direzioni in questa sessione di calciomercato. L’obiettivo dei bianconeri è sicuramente quello di essere pronti sin da subito per andare a raggiungere gli obiettivi prefissati, ma allo stesso Giuntoli sta guardando anche al futuro e presto sono attese delle novità molto importanti.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la Juventus ha pronto un nuovo colpo di calciomercato e potrebbe essere decisivo Szczesny. Si tratta di un qualcosa da seguire con attenzione e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus: colpo a sorpresa, lo porta Szczesny

La Juventus è al lavoro per cercare di individuare i profili giusti sia per il presente che per il futuro. Sono diversi i nomi accostati al club bianconero, ma Giuntoli, come è solito fare, sta lavorando un po’ fuori dai riflettori per nn dare vantaggi alle avversarie e, allo stesso tempo, per individuare i nomi giusti da regalare ad Allegri. Sono diversi ad oggi gli obiettivi e vedremo alla fine se qualcuno verrà raggiunto oppure no.

Ritornando ai possibili arrivi, la Juventus ha messo nel mirino in questo calciomercato il portiere Grabara del Copenaghen. L’estremo difensore piace molto a Fiorentina, Wolfsburg, Bayern Monaco e Inter, ma i bianconeri sono pronti a sfruttare gli ottimi rapporti che ci sono tra lui e Szczesny per la fumata bianca. L’idea è quella di affidare a lui le chiavi della porta in futuro.

E’ un ragionamento attualmente in corso e nessuna decisione definitiva. Non è da escludere addirittura un tentativo per il 2024, ma si tratta di un qualcosa in continua evoluzione e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere u quadro sicuramente molto più chiaro.

Mercato Juve: per la porta piace Grabara

La Juventus ha messo nel mirino Grabara in questo calciomercato e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro sicuramente molto più chiaro. La Fiorentina resta in vantaggio, ma c’è la possibilità di sfruttare la carta Szczesny per i bianconeri. Per questo motivo tutto può succedere e nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più sul futuro dell’estremo difensore polacco attualmente in forza al Copenaghen.