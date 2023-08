Pilar Rubio bollente in costume: lady Sergio Ramos toglie il fiato

La moglie dell’ex Paris Saint Germain Sergio Ramos, ancora presente nella lista degli svincolati, ha postato un’immagine che toglie il fiato

Le temperature elevate non fermano le varie dirigenze dei club, che continuano a lavorare alacremente sul fronte calciomercato per potenziare le rose a disposizione. E come sempre, specialmente in Serie A, si guarda alla lista degli svincolati, dove sono ancora presenti nomi altisonanti quali Alexis Sanchez e Sergio Ramos.

Il difensore spagnolo ha interrotto la propria avventura con la maglia del Paris Saint Germain lo scorso 30 giugno, giorno in cui è terminato il contratto che legava che l’ex Real Madrid al club parigino. Dunque, al momento il fuoriclasse di Camas si trova senza squadra e si sta allenando autonomamente in attesa di ributtarsi nella mischia di nuovo e il più in fretta possibile.

La carta d’identità ormai non è più dalla sua parte: il 30 marzo Sergio Ramos ha compiuto 37 anni e allo stato attuale sta diventando assai complicato per lui entrare ancora a far parte di una squadra in grado di competere ad altissimi livelli. Ecco che l’ex capitano del Real Madrid potrebbe presto approdare in MLS, come riportano alcuni voci provenienti dalla Spagna.

In particolare, ci starebbe pensando concretamente il Los Angeles FC di Giorgio Chiellini. Se il trasferimento dovesse divenire realtà nelle prossime settimane, a quel punto Sergio Ramos potrebbe sfidare Lionel Messi, il quale è stato suo compagno in Francia e si è da poco accasato all’Inter Miami di David Beckham.

Nel frattempo, il difensore centrale classe ’86 si gode l’estate insieme alla splendida moglie Pilar Rubio. Per chi non ne fosse già a conoscenza, la coppia è convolata a nozze nel 2019, dopo un lungo fidanzamento durato ben sette anni. Inoltre, hanno avuto quattro figli, tutti maschi. Il che lascia intendere che si tratti di una relazione alquanto solida.

Pilar Rubio, lo scatto della moglie di Sergio Ramos manda in tilt i social: fisico da urlo

In realtà, di recente si è parlato insistentemente di una presunta crisi, ma i diretti protagonisti hanno poi smentito le numerose indiscrezioni attraverso alcune immagini pubblicate sui rispettivi profili social. La giornalista e conduttrice televisiva spagnola, dal canto suo, è particolarmente attiva su Instagram, dove conta ben 10,2 milioni di followers ed è solita mettere in mostra il proprio fisico davvero pazzesco.

A tal proposito, qualche giorno fa Pilar Rubio ha postato uno scatto caliente che la ritrae in mare appoggiata sulla superficie di una tavola da surf, mentre indossa un costume intero nero e bianco. Il luogo relativo all’immagine in argomento è Lloret de Mar, ossia una località della Costa Brava della Catalogna (non molto distante da Barcellona), nota per le spiagge mediterranee.

Inoltre, presenta una notevole quantità di discoteche, non a caso è parecchio frequentata dai giovani durante l’estate. Neanche a dirlo, la foto di Pilar Rubio ha letteralmente scatenato gli utenti social, che si sono tuffati nella sezione commenti per esaltare la bellezza della moglie di Sergio Ramos. Da togliere il fiato.