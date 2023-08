Premier League: prendono il gioiello della Juventus, sfida a due

Offerte irrinunciabili per il calciatore bianconero: la Juve riflette ma è costretta a cedere alle cifre in arrivo dalla Premier

I piani cambiano, per necessità più che per scelta. L’arrivo di Giuntoli in poche ore è servito alla Juve per elaborare un piano mirato a dare respiro alle casse bianconere.

Il direttore ex Napoli ha quindi stilato una lista di calciatori in esubero, gestita in tandem con Allegri e comunicata rapidamente ai diretti interessati. L’obiettivo, mai nascosto dalle parti della Continassa, era mirato a raggiungere quota 100 milioni dalle partenze. Una cifra tonda, non semplicissima da incassare, per un obiettivo condizionato anche da alcune evoluzioni nelle trattative. I ritardi nella cessione di Zakaria, l’attesa della Lazio che non ha affondato il colpo su Pellegrini, e una serie di difficoltà, hanno costretto Giuntoli e Manna a rivedere i piani.

Tradotto in messaggi, già arrivati ai calciatori, alla Juve non esistono incedibili. Ecco perché le cifre e le proposte in arrivo dalla Premier League per un calciatore bianconero non possono essere in nessun modo rispedite al mittente. La decisione sembra quindi scontata. Resta solo da capire chi offrirà di più per dare l’ok ad una trattativa in uscita di certo dolorosa, ma in questa fase necessaria.

Allegri dà l’ok: il big saluta, cessione indispensabile

Due club, cifre alte, la disponibilità ad accontentare la Juventus. La sensazione è ormai netta. Giuntoli potrebbe sacrificare una pedina lanciata da Allegri, e fino ad ora mai nella black list del tecnico.

La Juventus ha infatti deciso di cambiare atteggiamento in merito alle richieste pervenute per Samuel Iling-Junior. I “no” rifilati ai club che nelle scorse settimane hanno sondato il terreno per il promettente esterno offensivo, si sono trasformati in disponibilità a trattare, partendo da una base ormai chiara.

La Juve per l’inglese chiede una cifra fra i 20 e i 25 milioni di euro, non accetta soluzioni in prestito con diritto di riscatto, e ha incassato le chiamate da due club inglesi, entrambi disposti a versare la cifra richiesta da Cristiano Giuntoli. L’Aston Villa, che in precedenza aveva allacciato i rapporti per parlare di Chiesa, avrebbe virato sul giovane esterno bianconero. Porte aperte da parte dei bianconeri, che nel frattempo hanno registrato un altra chiamata importante. Anche l‘Everton vorrebbe il classe 2003, e la strategia degli uomini di mercato bianconeri è chiara.

Partendo da una posizione di forza, e con in mano due offerte interessanti, Giuntoli vorrebbe prendere tempo per evitare la partenza del calciatore, chiudendo prima operazioni in uscita fra le pedine in rosa già con i bagagli in mano. Ulteriori ripensamenti o ritardi però spingerebbero la Juve a far cassa. A quel punto Iling-Junior potrebbe salutare, con qualche rimpianto ma anche per un affare che garantirebbe una grande plusvalenza.