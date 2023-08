Un’irresistibile Megan Fox, bagnata, in riva al mare: impossibile non fare zoom su un dettaglio talmente piccante da lasciare senza fiato

Megan Fox deve averci preso gusto. D’altra parte, l’estate, che fa rima con mare e sole, è il momento dell’anno più propizio per le bellissime dello show business per regalare scatti che le immortalano in ‘totale libertà’, cioè in deshabillé.

E così l’attrice di ‘Transformers’, dopo la foto con indosso un vestito così aderente da lasciare poco o nessuno spazio all’immaginazione, torna a deliziare gli utenti del web e i follower con una foto che la ritrae in riva al mare.

Inginocchiata sul bagnasciuga e ritratta di spalle, Megan Fox, sguardo seducente e i lunghi capelli corvini che le corrono lungo la schiena, ha tutto l’aspetto di una sirena appena emersa dalle acque del mare.

Madida dopo aver surfato e con il vestitino bianco reso trasparente perché inzuppato d’acqua marina, la star di Hollywood offre uno spettacolo da prima visione mondiale. Anche perché la posa in cui è immortalata regala una meravigliosa panoramica sul suo strabiliante lato B.

Megan Fox bagnata a riva: tutti fanno zoom sul suo meraviglioso lato B

Manco a dirlo, i numerosi follower dell’ex moglie di Brian Austin Green, noto nel nostro Paese soprattutto per aver fatto parte del cast del serial cult ‘Beverly Hills 90210‘, non si sono lasciati sfuggire l’occasione per zoomare sul suo lato B.

D’altronde, è impossibile non farsi ipnotizzare dalla forma perfetta dell’arriere dell’attrice di ‘Trasformers’. La stessa posa, in ginocchio sul bagnasciuga, è così invitante che perfino le sue follower non possono fare a meno di commentare lo scatto.

Invece, i follower, oltre a non staccare gli occhi dal suo stuzzicante e stupefacente didietro, accetterebbero volentieri l’invito che accompagna la foto. Nella didascalia a corredo, infatti, Megan Fox si offre d’impartire lezioni di surf.

Fin troppo prevedibile un più che positivo feedback alla sua offerta di lezioni di surf. Perfino chi non ha mai visto in vita sua una tavola da surf non esiterebbe a mettersi in fila pur di trascorrere un’ora in compagnia della sensuale e favolosa Megan in versione insegnante di surf.

Anche se, a dire il vero, tutti i suoi fan farebbero carte false per surfare non sulle più alte onde del mondo bensì sulle sue meravigliose curve. Del resto, curve del genere fanno battere forte il cuore più di un muro d’acqua alto decine di metri.