Wanda Nara, racconto shock: “Icardi voleva mollare”

Come sta ora Wanda Nara? Arrivano ora le prime parole della procuratrice sulle sue condizioni di salute, che avrebbero condizionato anche il futuro di Mauro Icardi

Ormai da qualche giorno il mondo del calcio e non solo è in ansia per le condizioni di salute di Wanda Nara, anche se le certezze per ora sono ancora poche. La procuratrice, infatti, ha trascorso poche settimane fa un periodo in ospedale per accertamenti, che si erano resi necessari dopo che lei si era sottoposta a esai di rito, ma da cui erano emersi dei valori sballati.

La diretta interessata, una volta tornata a casa, si è subito scagliata contro i media colpevoli a suo dire, di avere parlato di una diagnosi (leucemia, ndr) di cui lei stessa in quel momento non era a conoscenza, oltre a essere tutta da verificare. Un atteggiamento come questo era ritenuto ingiustificabile perché fatto senza tenere conto della sofferenza che avrebbero potuto provocare nei suoi figli.

Almeno per ora Wanda Nara non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali sul suo stato di salute, ora sta cercando di occuparsi, per quanto possibile della sua famiglia. Non a caso, ha voluto essere al fianco di Icardi in occasione della sua presentazione al Galatasaray.

Il racconto di Wanda Nara fa paura

Alcune indiscrezioni sono però venute alla luce grazie al giornalista argentino Angel de Brito, che avrebbe avuto modo di parlare con lei anche se ha preferito non entrare nei dettagli come è giusto che sia: “Mi ha detto esattamente di quale malattia si tratta, ma non pronuncerò quella parola finché non lo farà lei – sono le sue parole riportate da ‘Gente’ -. Lei è ancora sotto shock, me lo ha detto, sta cercando di prendere coscienza della malattia che ha”.

A rendere tutto ancora più difficile è anche il modo in cui lei ha scoperto di essere malata: “Lei lo ha scoperto dalla Tv, questo ha reso tutto ancora più duro – sono le parole del giornalista -. Le infermiere sono arrivate piangendo, proprio per questo lei ha chiesto ai medici di dirle la veritò, voleva sapere se stesse per morire. Ci sono voluti 12 giorni per arrivare a una diagnosi precisa e per giorni ne hanno parlato in televisione”.

Tra i più colpiti, e non poteva essere altrimenti, c’è stato Mauro Icardi, che era sul punto di prendere una decisione drastica: “Icardi ha persino pensato di abbandonare la sua carriera calcistica” – ha sottolineato.

Almeno per ora la parola leucemia non viene fatta, anche se il sospetto che possa trattarsi di quello resta. I medici hanno consigliato evidenteente a Wanda Nara di non perdere tempo, proprio per questo lei ha già iniziato a sottoporsi alle prime cure.

“Della malattia parlerà pubblicamente quando tornerà a Buenos Aires – ha detto ancora il giornalista -. È molto contenta delle cure ricevute nella clinica in cui si è recata e dove hanno fatto la diagnosi della malattia”.



Lei non avrebbe nascosto di avere paura, anche se le sue parole non sono state per ora confermate: “ I bambini hanno pianto mentre tutti parlavano nei media – avrebbe detto Wanda –. La mia famiglia, distrutta. Mauro voleva lasciare il calcio. Zaira è tornata dalle vacanze. Mia madre sdraiata sul pavimento. Io sono diventata forte in modo che tutti sentissero che stavo bene, ma tutto è andato in pezzi.