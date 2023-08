Roma, brusca frenata: proprio l’ex gela tutti

La Roma sperava di chiudere l’affare in tempi brevi, così da accontentare Mourinho. La fumata bianca, invece, appare ancora distante

È in fase di stallo il mercato della Roma. I giallorossi si erano resi protagonisti di un avvio pirotecnico, grazie agli acquisti a parametro zero di Houssem Aouar e di Evan Ndicka nonché alle tante cessioni che hanno consentito di rispettare gli obblighi imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement. In seguito il club ha piazzato alcuni colpi utili ad allungare le rotazioni (Rasmus Kristensen e Diego Llorente), salvo poi fermarsi del tutto senza quindi riuscire a prendere la punta tanto richiesta da José Mourinho.

Il mister originario di Setubal, come noto, dovrà fare a meno di Tammy Abraham per buona parte della stagione. L’inglese nel corso dell’ultima partita di campionato ha subito la rottura del legamento crociato anteriore che lo costringerà a restare fuori almeno fino a marzo. Una tegola pesante per il club, messosi quindi alla ricerca di un attaccante di comprovata qualità capace di vedere regolarmente la porta avversaria. La scelta inizialmente era ricaduta su Gianluca Scamacca, intenzionato a mettersi alle spalle il prima possibile la deludente esperienza vissuta al West Ham (3 gol in 16 apparizioni in Premier). Alla fine se l’è aggiudicato l’Atalanta per 30 milioni, battendo in volata l’Inter.

Tiago Pinto ha iniziato già da giorni a sondare piste alternative: una di queste conduce ad Alvaro Morata, per il quale l’Atletico Madrid continua a chiedere almeno 20 milioni. Sfumato Roberto Firmino (sbarcato all’Ahli), il manager si è iscritto alla corsa riguardante una giovane punta in rampa di lancio.

Roma, si allontana la fumata bianca: l’ex gela Pinto

Si tratta di Marcos Leonardo, legato al Santos fino al 2026 ed in passato seguito pure dalla Lazio. Pinto, nelle scorse ore, ha messo sul piatto 10 milioni più 8 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. La proposta, però, non è stata ritenuta soddisfacente dal coordinatore sportivo della società brasiliana Paulo Roberto Falcao.

L’ex giallorosso, in conferenza stampa, ha spiegato che, al momento, non risultano esserci le condizioni necessarie per chiudere l’operazione. Tradotto: o la Roma offre di più oppure la trattativa salterà in maniera definitiva. Ora la palla sta a Pinto, chiamato a fare i conti con l’inquietudine e la rabbia di Mourinho. Al debutto in campionato manca sempre meno ed il tecnico, in avanti, può contare sui soli Paulo Dybala e Andrea Belotti (zero gol nell’ultima Serie A).