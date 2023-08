Juventus: Giuntoli piazza il colpo, arriva dal Liverpool

La Juventus è al lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Ed uno dei colpi potrebbe arrivare dal Liverpool.

Il campionato è ormai alle porte e la Juventus sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Sono diversi gli obiettivi nel mirino dei bianconeri e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.

Secondo quanto riferito da Spazio Juve, i bianconeri sono sulle tracce di un giocatore del Liverpool e ben presto sono attese delle novità molto importanti. La Juventus ci pensa e nei prossimi giorni di calciomercato sono attese delle novità molto importanti in questo senso.

Calciomercato Juve: colpo in arrivo, Giuntoli lo prende dal Liverpool

Cristiano Giuntoli è pronto a piazzare colpi molto importanti in questa seconda parte della sessione estiva. I primi giorni sono stati sicuramente di riflessione e, soprattutto, di valutazione per individuare i giocatori giusti da dare a Massimiliano Allegri e per alzare il livello dopo un periodo non facile. L’obiettivo da parte dei bianconeri, considerando anche l’assenza d’Europa, è quello di vincere lo Scudetto o almeno chiudere tra i primi quattro e uno degli obiettivi potrebbe arrivare anche da Liverpool.

In particolare, la Juventus potrebbe ben presto sondare il terreno per Thiago Alcantara. Il centrocampista spagnolo è in scadenza nel 2024 e per il momento il rinnovo non è certo. Ad oggi l’idea è quella di affondare il colpo la prossima estate considerando la possibilità di prenderlo a zero, ma attenzione anche alla possibilità di anticipare i tempi visto che i Reds non hanno intenzione di trattenerlo.

Vedremo se Giuntoli busserà subito alle porte del Liverpool oppure aspetterà la prossima stagione per prenderlo a zero e iniziare a dare ad Allegri un giocatore di esperienza importante sia a livello nazionale che internazionale.

Mercato Juve: l’ultima idea è Thiago Alcantara

