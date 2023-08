Clamoroso Vlahovic: salta tutto, e il motivo è pazzesco

Il calciomercato della Juventus gira attorno alla punta. Allegri e i tifosi si domandano chi guiderà l’attacco bianconero nella prossima stagione.

Nell’ultima amichevole negli States la Juve ha ritrovato Dusan Vlahovic. O meglio l’attaccante serbo ha ritrovato il gol: il calciatore ha segnato la rete che ha messo il punto finale sul match nel 3 a 1 contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nonostante ciò i rumors di calciomercato attorno al centravanti serbo non si fermano.

Il calciatore è l’indiziato numero uno a lasciare la Juve, il club ha bisogno di cedere e, visto l’assenza di coppe per quest’anno, non è escluso l’addio di almeno un big. Vlahovic, dopo le difficoltà dell’ultima stagione, può partire e negli ultimi giorni si è discusso molto riguardo il possibile scambio, con relativo conguaglio con il Chelsea di Romelu Lukaku. Allegri gradirebbe e non poco allenare il gigante belga, da qui l’idea di un possibile accordo tra le parti. La situazione non è però cosi semplice.

L’idea della Juve è di ricevere circa 40 milioni e il cartellino di Lukaku dal Chelsea, ma la trattativa è molto complicata. I Blues pagarono solo due anni fa circa 115 milioni all’Inter per il bomber e ora valutano di più il calciatore. Visto la differenza di età tra i calciatori e tifosi che appaiono al momento contrari la Juve deve valutare bene questa possibile trattativa. Intanto dall’Inghilterra lanciano una clamorosa bomba di mercato.

Niente Chelsea per Vlahovic, possibile cessione lampo

Il giornalista di TalkSport Alex Crook è intervenuto ai microfoni di GiveMeSport, nota trasmissione di calcio inglese. Crook ha rivelato che pensa che Fabio Paratici, nonostante la squalifica, sia ancora coinvolto nel Tottenham e che stia convincendo la società a sostituire Kane con Vlahovic. E’ una possibilità, ma se confermata si tratterebbe di un’autentica bomba di mercato. Vlahovic al Tottenham e la Juve incasserebbe la cifra necessaria per acquistare Lukaku ed utilizzare un’altra parte del tesoretto sul mercato.

Prima di comporre altri acquisti (le priorità sono Franck Kessie e un esterno difensivo) bisogna però cedere. Il ds bianconero Cristiano Giuntoli è al lavoro ed è pronto a sacrificare alcune pedine sul mercato. Dopo l’addio in prestito di Arthur anche McKennie, Rovella e Zakaria sono in partenza con quest’ultimo pronto all’addio a titolo definitivo: sullo svizzero c’è il forte interesse di Monaco e West Ham. La Juve intanto attende di chiudere la questione Vlahovic, Allegri vuole conoscere il principale centravanti bianconero per la prossima stagione.