Mbappe, ennesimo colpo di scena: mano pesante del PSG

La vicenda riguardante Mbappe sta continuando a svilupparsi, componendo sempre più una trama intricata e non di facile lettura

Ormai tutti ne sono a conoscenza: Kylian Mbappe è stato messo fuori rosa dal PSG. Reo di aver flirtato a lungo con un’altra squadra, la quale a sua volta è stata accusata di aver indirettamente ostacolato il rinnovo del giocatore col club transalpino, il fuoriclasse non potrà disputare le prossime partite coi suoi compagni. Non fino a quanto tutto ciò si risolverà. Non è ovviamente una situazione facile, considerando anche che dagli insider non filtra granché. Inoltre, come accennato sopra, questa casistica non sembra essere di facile lettura. Anzi.

Dopo la batosta ricevuta per l’esclusione dal campionato, potrebbe arrivare un’altra notizia che a sua volta avrebbe davvero del clamoroso. Attualmente il bilancio delle amichevoli estive del club francese senza la sua stella di riferimento non è propriamente positivo. Due pareggi, una vittoria e una sconfitta. Gli avversari sono (quasi) sempre stati di caratura e di livello, ma la difficoltà a costruire trame offensive efficaci si è fatta sentire spesso e volentieri. La classe di Neymar non è bastata a cavare i ragni rimanenti all’interno del buco.

E se nemmeno un top player del genere si può rendere utile, risulta ormai evidente come ci sia qualcosa che non va. A breve la Ligue 1 avrà inizio, e nella lista dei convocati in virtù dei primi impegni non compare affatto il nome del fuoriclasse francese. A quanto pare, però, un altro presagio di sventura è alle porte. Non solo dal campionato potrebbe essere escluso Mbappe, con i tifosi che sono su tutte le furie al solo pensiero che una cosa simile possa accadere.

Sarà molto difficile sopperire ad una sua eventuale assenza prolungata, ma la società a questo proposito sembra essere inamovibile.

Mbappe escluso dalla lista Champions

Oltre all’esclusione dal campionato, Kylian Mbappe potrebbe venir escluso anche dalla lista per la Champions League. Notizia pessima per i supporter parigini, i quali speravano che la stagione corrente potesse finalmente essere quella del riscatto, dopo anni nel buio più totale.

Il prezzo di vendita del giocatore, che ricordiamo essere in scadenza, si aggira intorno ai 150 milioni. Tuttavia la dirigenza, almeno per il momento, oltre a non concedere sconti non sembra voler liberare dal tormento il suo tesserato. Una situazione davvero incredibile.