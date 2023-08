Marotta piazza il colpaccio: arriva dal Real Madrid!

L’Inter continua a lavorare per dare a Simone Inzaghi la migliore squadra possibile: il prossimo colpo proviene dal Real Madrid

L’Inter riflette sul mercato in entrata, l’obiettivo è migliorare una rosa che la scorsa stagione ha dato prova di avere le qualità giuste per lottare su tutti i fronti. La questione doppio portiere rimane la più importante, ma altri colpi potrebbero essere ultimati nelle prossime ore.

Dovranno essere sistemati una serie di reparti che per Inzaghi sono chiaramente fondamentali e che vanno ad allungare una rosa che comunque dovrà essere all’altezza di tre competizioni. Molti i nomi che circolano nelle ultime ore ma pochi finora gli acquisti concreti: il mese di agosto, considerato cruciale per le operazioni di mercato, è già cominciato con la prima giornata di Serie A che incombe.

Nel frattempo, la società nerazzurra pensa anche al futuro, a quel settore giovanile che negli ultimi anni ha prodotto calciatori di primo livello. Potrebbe essere rafforzata dall’arrivo di un giovanissimo talento capace di sorprendere persino gli esperti osservatori del Real Madrid.

Inter, dal Real Madrid arriva il promettente centravanti

Il settore giovanile dell’Inter è noto per essere uno dei migliori in Italia e negli ultimi anni ha prodotto diversi calciatori di indiscusso livello, molti dei quali sono partiti senza mai essere valorizzati dalla società o sono stati usati come contropartite tecniche (si pensi a Cesare Casadei, il pià grande rimpianto nerazzurro).

Tuttavia, le attenzioni della proprietà non sono mai mancate ed essendo consapevole che coltivare talenti deve essere la prerogativa di ogni top club, negli ultimi tempi sta investendo parecchio per migliorare l’impianto su cui valorizzare i giovani.

Dalla Spagna, a proposito di giovani talenti, fanno sapere che l’Inter ha chiuso per una punta più che promettente e capace di segnare a valanga nelle giovanili del Real Madrid.

Il quotidiano Marca riferisce che Humanas, questo il talento di cui si parla tanto bene in terra spagnola, potrebbe presto diventare nuovo perno di riferimento del settore giovanile azzurro. Malgrado l’età, è nato infatti nel 2007, ha già dimostrato di possedere i crismi dell’attaccante moderno e in Italia potrebbe maturare ancora di più. Lo scorso campionato ha segnato 11 reti ed è riuscito a proclamarsi campione spagnolo nelle competizioni regionali: ha davanti a se un grande futuro, l’Inter spera di trasformarlo in un grande centravanti.