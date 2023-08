Terremoto Allegri, lo fanno fuori: cosa sta succedendo

Clamoroso terremoto Massimiliano Allegri: lo fanno fuori! Ecco, nel dettaglio, cosa sta succedendo in casa bianconera

La Juventus ha chiuso la tournèe negli Stati Uniti sconfiggendo il blasonato Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. Un risultato di prestigio anche se era solo un test match estivo. Del resto, mandare al tappeto i blancos non è cosa di tutti i giorni.

Quindi, comprensibile che il tecnico bianconero Massimiliano Allegri gonfi il petto per un successo di prestigio che, tra l’altro, certifica che la ‘Vecchia Signora’ è sulla buona strada per ritornare ai vertici della Serie A.

Dunque, prosegue senza intoppi e con il surplus di fiducia dato dal trionfo contro le merengues l’avvicinamento della truppa bianconera alla prossima stagione, sorta di anno zero per il club juventino. Gli uomini di Allegri, infatti, per effetto della squalifica dalle Coppe europee per un anno decretata dall’Uefa per la vicenda delle ‘plusvalenze fittizie’, non saranno ai nastri di partenza della Conference League.

Eppure, a dispetto del buon precampionato dei bianconeri, i tifosi sono in fibrillazione tanto da invocare le dimissioni del tecnico livornese.

Allegri preferisce Lukaku a Vlahovic, i tifosi si ribellano: “Deve andare via!”

Il tam tam dei tifosi juventini che chiedono un immediato avvicendamento in panchina rimbalza sui social network, piazza virtuale che ormai ha sostituito quella reale.

Ma perché i tifosi della ‘Vecchia Signora’ sono in subbuglio? Qual è la colpa che i tifosi bianconeri imputano ad Allegri che, comunque, non hanno mai amato ma, tutt’al più, sopportato?

Non è un mistero che la Juventus stia stringendo il cerchio per l’operazione Lukaku inserendo come contrapartita tecnica Dusan Vlahovic. Ebbene, proprio il centravanti serbo è il pomo della discordia tra l’ex tecnico rossonero e la tifoseria bianconera.

Max Allegri, infatti, punta forte su ‘Big Rom’, ritornato al Chelsea, dove è ai margini, dopo il prestito all’Inter, ed è quindi disposto a privarsi (a cuor leggero) dell’attaccante ex Fiorentina. Scelta che i tifosi contestano duramente usando come megafono per la loro protesta i social network.

Insomma, il sacrificio di Vlahovic per arrivare a Lukaku proprio non va già ai tifosi che fanno sentire la loro voce sui social per una scelta che contestano, in primis, sotto il profilo squisitamente tecnico considerando il serbo più forte e decisivo dell’ex nerazzurro. Ma, come detto, non solo.

Per i tifosi juventini, Lukaku, nonostante sia ora un calciatore dei blues di Londra, è ancora connotato come interista e quindi non “ama la Juve” mentre “Vlahovic ha il cuore juventino”, motivo per il quale “bisogna tenerlo“.

Insomma, la stagione non è ancora iniziata e Max Allegri è già in urto con i tifosi bianconeri che ne contestano le scelte così duramente da chiedergli di levare le tende.