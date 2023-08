Alessia Ventura in costume è incontenibile: visione scottante

Alessia Ventura, conduttrice e showgirl italiana, è molto attiva nel mondo dei social, dove pubblica diversi contenuti per permettere ai fan di restare aggiornati

Alessia Ventura si mostra in uno stato di forma pazzesco sui social, con dei contenuti che vengono puntualmente presi d’assalto dal pubblico che continua a seguirla con grande interesse.

Il debutto nel mondo dello spettacolo avviene molti anni fa quando, appena diciannovenne, approda nel programma condotto da Gerry Scotti “Passaparola” come letterina. Nel corso degli anni si rende protagonista di svariate fiction, conducendo inoltre altri programmi televisivi come “Mezzogiorno in famiglia”, “Drive up” e “Controcampo”.

Sentimentalmente è stata legata all’ex calciatore del Milan Filippo Inzaghi, con la quale ha avuto una storia dal 2006 al 2011. Nel 2019 ritrova l’amore grazie ad un altro calciatore, Gabriele Schembari, dando alla luce una bambina dal nome Ginevra nata nel 2021. Nonostante i vari impegni, oggi è sempre più attiva sui social, dove si mostra in contenuti sia di vita professionale che privata.

Alessia Ventura è uno schianto, il costume non la contiene: fan senza parole

Alessia Ventura è più attiva che mai nel mondo social network, con il suo profilo Instagram che ha superato i 320.000 follower.

Questo, oltre che per una bellezza che aumenta anno dopo anno, anche per via dell’ottimo lavoro svolto in questi anni, che ha portato il pubblico a volerla seguire anche al di fuori della televisione. Gli scatti di vita privata, infatti, sono sempre molto apprezzati dai fan, che hanno modo di poterla ammirare anche a riflettori spenti. A tal proposito, uno scatto pubblicato qualche giorno fa ha lasciato tutti senza parole.

nella foto in questione possiamo vederla con un costume a pezzo unico di colore blu sfumato di bianco. Ad attirare il pubblico, oltre a un fisico statuario, sono delle gambe che definire perfette è riduttivo. Come prevedibile il contenuto in questione ha fatto il boom di like e commenti, con il pubblico che le ha fatto sentire tutto l’apprezzamento possibile.

“Il tempo per te si è fermato a vent’anni” e “sei sempre la migliore, stupenda”, sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso il post in questione, a testimonianza di quanto sia apprezzata dall’inizio della sua carriera, e di quanto il pubblico gradisca seguirla ancora oggi. In attesa di riprendere la vita di tutti i giorni, Alessia si sta godendo qualche giorno di sole e relax, pronta a stupire sempre di più con le sue forme sempre più esplosive.