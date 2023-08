Calciomercato: vicinissimo Zaniolo, è fatta con i bianconeri

Uno dei tormentoni di questa sessione estiva di mercato risponde senza ombra di dubbio al nome di Nicolò Zaniolo. A lungo, infatti, è stato dato in procinto di lasciare il Galatasaray, ma adesso arriva una svolta. Stavolta, infatti, è davvero ad un passo dalla firma ed il suo futuro si tinge di bianconero.

Sembrava dovesse essere l’uomo in grado di risollevare le sorti del calcio italiano, ma Zaniolo a lungo è sembrato essersi fermato a quel terribile doppio infortunio al legamento crociato. Ad Istanbul, però, con la maglia del Galatasaray, in pochi mesi è riuscito a risollevarsi ed a tornare a brillare. Adesso, in maniera del tutto inevitabile viste le sue qualità, il suo nome è tornato sui taccuini di alcuni dei principali top club in ambito internazionale. Piace, e tanto, in Italia. Ora sta per firmare con il suo nuovo club, come riportato dai media turchi, ed è pronto ad iniziare una nuova avventura a dir poco stimolante.

Calciomercato, firma con i bianconeri

Come detto, con la maglia del Galatasaray il talento cresciuto nelle giovanili dell’Inter si è rilanciato in maniera importante ed ha dimostrato le sue doti. Trovando anche con una certa regolarità la via della rete. Adesso è pronto a tornare nell’Olimpo del calcio ed un club è pronto ad esaudire questo desiderio.

Stando a quanto raccontato da Milliyet, noto media turco, il Newcastle ha conquistato una posizione di netto vantaggio nella corsa al talento azzurro rispetto alla Juventus ed al Milan, che da tempo si muovono sulle sue tracce. Gli inglesi, infatti, stanno provando la stretta finale, forti delle risorse economiche a dir poco considerevoli che hanno a disposizione. Decisivo per la buona riuscita di questa operazione anche uno sconto che il Galatasaray ha accordato e che non è certo da prendere con leggerezza.

Zaniolo al Newcastle, sconto del Galatasaray

Come riportato dal noto portale di informazione sportiva turco, infatti, il club di Istanbul è disposto ad accontentarsi, per così dire, dei 26 milioni offerti dal Newcastle scendendo sotto, dunque, i 30 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Questo perché dal punto di vista economico il Galatasaray affronta una fase storica molto delicata ed ha bisogno di entrate importanti. Ed in tal senso un profilo come Nicolò Zaniolo, in sede di mercato, è una manna dal cielo.