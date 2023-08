Laura Cremaschi esplosiva in bikini, tutti a bocca aperta in spiaggia

Tra le showgirl più amate e seguite della tv italiana c’è senza dubbio anche Laura Cremaschi. La ‘Regina del Web’ di Avanti un altro non conosce limiti, e con l’ultimo scatto in spiaggia ha fatto impazzire letteralmente i fan

Laura Cremaschi si conferma un volto noto della televisione italiana estremamente amato e seguito dai fan. La popolarità della modella classe 1987 è crescente ormai da qualche anno, con la notorietà massima arrivata a margine della sua partecipazione ad Avanti un Altro.

La stupenda bergamasca è un membro fondamentale del cast del programma pre serale condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurentis da ormai parecchio tempo, ed è divenuta gradualmente una delle preferite dei telespettatori. Amata e seguita da tutta Italia, la showgirl, modella e influencer conferma una enorme notorietà anche sui social network, con un profilo Instagram arrivato a toccare la bellezza di 1 milione di followers.

Un vero e proprio esercito di fan sempre pronti a supportarla in ogni suo nuovo scatto, progetto o traguardo da provare a perseguire. Sul suo profilo Instagram è possibile trovare scatti di vita quotidiana, con particolare focus sulle vacanze in questo periodo, passando per quelli di stampo lavorativo e promozionale.

Laura Cremaschi ha quindi fatto breccia nel cuore di molti con il suo grande talento, una straripante bellezza ed una simpatia travolgente. Una ragazza semplice e genuina che nell’ultimo periodo ha tagliato un altro traguardo importante dal punto di vista accademico. Nelle scorse settima la Cremaschina si è infatti laureata dichiarando ora di non vedere “ora di iniziare con la magistrale in psicologia clinica”,

Laura Cremaschi on fire in spiaggia: in bikini è uno spettacolo per i fan

Subito un nuovo percorso importante all’orizzonte per la ‘Regina del Web’ di Avanti un Altro, che scalda i motori continuando ad ampliare i propri orizzonti. Questo però è anche un periodo di ferie e vacanze, ed anche la bella classe 1987 non si è sottratta.

La stupenda showgirl si è goduta i panorami meravigliosi dell‘Isola di Cavallo, continuando a tenere costantemente aggiornati i fan a suon di scatti, video e storie sul suo profilo Instagram. L’ultimo post ha letteralmente conquistato i followers con una foto in ginocchio nelle meravigliose acque cristalline del posto, con indosso un costume in due pezzi chiaro che ha esaltato le sue generose forme.

Uno stato di forma fisica spaziale per la bella bergamasca che ha raccolto una pioggia di like e commenti positivi da parte dei fan.