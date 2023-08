Mbappé beccato in Italia: non pensa più al PSG

Il francese, al centro del più clamoroso caso dell’estate, si trova in vacanza: per lui il Paris Saint Germain è l’ultimo dei problemi

Non avrebbe mai immaginato di vivere una situazione del genere. Era il maggio 2022 e il Parco dei Principi onorava il suo campione Kylian Mbappè: contratto fino al 2024 con opzione di prolungarlo di un ulteriore anno. Al-Khelaifi sembrava aver messo da parte le voci di mercato che lo volevano al Real Madrid. Ma in un anno tutto è cambiato.

Oggi il 24enne di Bondy è totalmente in rivolta contro la società parigina che è sul piede di guerra contro di lui e il suo entourage. Una situazione talmente clamorosa che avrebbe contagiato persino Luis Enrique e Luis Campos, rispettivamente allenatore e consulente sportivo del club, che non tollererebbero più una siffatta situazione minacciando tra le altre cose anche le dimissioni. Il che sarebbe un problema di non poco conto per il PSG, appena tornato dal tour giapponese e con la testa alla prima di campionato contro il Lorient.

Il francese si trova fuori squadra si allena assieme agli altri ‘indesiderati’ parigini come Leandro Paredes e Gini Wijnaldum. Non ha preso parte alla tournée in Giappone dove il PSG ha affrontato squadre come Inter e Al Nassr. Mbappè ha preferito guardare i suoi compagni dalla Sardegna dove assieme a dei suoi amici ha trascorso qualche giorno dimenticandosi del caos nel quale è inserito.

Mbappè in Sardegna: il PSG è l’ultimo dei problemi

Alcune foto sono state riportate dal tabloid britannico The Sun, sempre attento alle vicissitudini dei calciatori. Mbappè ha tra l’altro incontrato l’esterno del Real Madrid Rodrygo ed è bastata una foto, in un locale notturno della Costa Smeralda, per far scatenare i social: per molti è un indizio più che palese di un suo imminente sbarco a Madrid, per altri una semplice foto tra due calciatori che si stimano.

A prescindere da ciò la situazione del francese è più intricata che mai a pochi giorni dall’inizio dei maggiori campionati europei. Il PSG ha provato ad andare incontro al francese ma l’ultimo tentativo di sistemare il suo contratto assicurandogli una vendita garantita l’anno prossimo – riporta RMC – è andato a vuoto. Mbappè ha rifiutato la proposta, vuole solo il Real Madrid e sarebbe disposto ad affrontare a viso aperto il patron Al-Khelaifi che come è noto non intende minamente perdere a zero il miglior (o uno dei migliori) calciatore del mondo.