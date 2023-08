Ronaldo fa spesa alla Juve: il titolare di Allegri vola in Arabia

Cristiano Ronaldo in versione Direttore sportivo dell’Al-Nassr: uno dei punti fermi di Max Allegri vola in Arabia Saudita

Spunta un nome nuovo per il centrocampo della Juventus. E’ il 21enne Ryan Gravenberch, reduce da una stagione in chiaroscuro al Bayern Monaco.

I bianconeri, quindi, tentano il blitz per strappare il sì al prestito del 21enne ai bavaresi che, però, nel corso dell’attuale sessione di calciomercato hanno già rifiutato un’offerta del Liverpool per una cessione a titolo definitivo di Gravenberch.

Giorni caldi, dunque, per Cristiano Giuntoli, Direttore tecnico della ‘Vecchia Signora’, e i suoi collaboratori anche perché devono fronteggiare l’assalto del grande ex Cristiano Ronaldo che ha tutta l’intenzione di fare spesa proprio alla Juventus.

Ronaldo fa spesa alla Juve: Chiesa nel mirino dell’ Al-Nassr

Cristiano Ronaldo ha fatto da apripista ai tanti top player che nel corso dell’attuale finestra di calciomercato sono stati sedotti dai petrodollari dei club della Saudi Pro League.

Ebbene, anche in Arabia Saudita Cr7 non abbandona le sue abitudini. Di ogni squadra di cui veste i colori non vuole essere semplicemente la star ma il ‘deus ex machina‘.

Insomma, vuole comandare sul rettangolo verde come fuori dal campo influenzando le scelte dei dirigenti sul fronte del mercato. E così l’ex Red Devils potrebbe convincere i dirigenti dell’Al-Nassr, il suo attuale club, ad affondare il colpo per uno dei punti fermi della nuova Juventus.

Proprio così. Si allunga, quindi, la lista dei corteggiatori di Federico Chiesa. L’ex viola è sempre più centrale nel nuovo progetto del tecnico bianconero Max Allegri, tuttavia la trattativa per il suo rinnovo attraversa una fase di stallo.

Un’impasse di cui potrebbe approfittare, in primis, il Liverpool di Jurgen Klopp ma anche l’attuale club di Cristiano Ronaldo. Del, resto, come è noto, nessun bianconero è incedibile. Anche per i big della rosa ci sarebbe il disco verde alla partenza da parte dei dirigenti bianconeri in caso di una congrua offerta.

Nel dettaglio, per strappare ad Allegri il suo esterno d’attacco servono almeno 60 milioni di euro. Non un ostacolo insormontabile per l’Al-Nassr. Anzi, tutt’altro. E, infatti, l’attuale club di Cristiano Ronaldo potrebbe sferrare un nuovo assalto per il figlio d’arte mettendo sul tavolo una montagna di soldi per la ‘Vecchia Signora’ e per lo stesso Federico Chiesa.

Insomma, all’orizzonte si profila un assalto alla diligenza bianconera visto che il Bayern Monaco potrebbe tornare alla carica per Dusan Vlahovic dopo che il Tottenham ha detto no all’offerta dei bavaresi per Harry Kane. D’altra parte, il calciomercato riserva i grandi colpi al suo tramonto. Non manca molto al gong finale, dunque prepariamoci ai ‘fuochi d’artificio’.